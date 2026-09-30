MIDA inspecciona venta y almacenamiento de agroinsumos en establecimiento de Colón

Personal de la Agencia de Extensión de Palenque del Ministerio de Desarrollo Agropecuario ( MIDA ) de Colón realizó una inspección en el establecimiento Agro Insumos Hnos. Barría, ubicado en el corregimiento de Nombre de Dios, distrito de Santa Isabel, para verificar que los productos agropecuarios ofrecidos cumplan con las disposiciones sobre manejo, conservación y expendio.

Durante la jornada de supervisión, el personal técnico revisó los agroinsumos disponibles para la venta, así como sus envases, etiquetado y condiciones de almacenamiento.

MIDA verifica condiciones de los agroinsumos

La inspección tuvo como finalidad comprobar que los productos lleguen a los productores en condiciones adecuadas y conforme a las normas establecidas para su distribución.

Este tipo de inspecciones permite al personal técnico identificar posibles situaciones que puedan afectar el manejo correcto de los agroinsumos y brindar orientación a los establecimientos sobre las disposiciones que deben cumplir para ofrecerlos de manera responsable.

Las acciones de supervisión forman parte del trabajo que realiza el MIDA, a través de sus agencias de extensión y unidades técnicas, para acompañar al sector productivo y contribuir a que los insumos utilizados en las actividades agrícolas y pecuarias sean manejados adecuadamente.

Las inspecciones a establecimientos que ofrecen agroinsumos constituyen una herramienta de seguimiento para promover el cumplimiento de las normas relacionadas con el almacenamiento, etiquetado, manejo y distribución de estos productos.

Con estas acciones, el MIDA mantiene presencia técnica en las comunidades productoras y contribuye a fomentar prácticas responsables que favorezcan la protección de los productores, consumidores y del entorno agropecuario.