Panamá Nacionales -  30 de septiembre de 2026 - 13:58

Naviferias del IMA 2026: venderán 500 mil jamones nacionales a partir de diciembre

El IMA anunció que las Naviferias 2026 distribuirán 500 mil jamones picnic de producción nacional desde diciembre, con una inversión de B/.12 millones.

Naviferias IMA 2026

Naviferias IMA 2026

@TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) prepara las Naviferias 2026, que se desarrollarán a partir de diciembre y contemplan la distribución de 500 mil piezas de jamón picnic 100% de producción nacional, según anunció el director de la institución, Nilo Murillo.

La adquisición de los jamones representa una inversión aproximada de B/.12 millones, detalló el funcionario.

Contenido relacionado: Agroferias del IMA el 1 de octubre: consulte todos los lugares habilitados

Naviferias 2026: ¿Cuántos jamones venderá el IMA?

Murillo explicó que las 500 mil piezas serán procesadas en Panamá y destacó que la institución proyecta pagar durante 2026 el 92% del monto correspondiente a la adquisición.

“Son 500 mil procesadas en Panamá y que, lógicamente, estamos hablando de 12 millones de balboas en inversión”, señaló. “Son 500 mil procesadas en Panamá y que, lógicamente, estamos hablando de 12 millones de balboas en inversión”, señaló.

El director del IMA indicó que el 8% restante corresponde a cuatro empresas que concentran el mayor volumen vendido y que ese remanente será pagado entre enero y febrero.

“Quiero decirles algo muy interesante y es que el IMA pagará el 92% de esos 12 millones en el año 2026”, explicó Murillo. “Quiero decirles algo muy interesante y es que el IMA pagará el 92% de esos 12 millones en el año 2026”, explicó Murillo.

¿Cuánto costará el jamón en las Naviferias?

Hasta el momento, en la información divulgada no se ha precisado el precio de venta de cada jamón, ni se ha detallado el calendario con las fechas y lugares donde se realizarán las Naviferias.

El IMA indicó que la distribución de las piezas se realizará durante las Ferias Navideñas previstas para diciembre de 2026.

Los consumidores deberán mantenerse atentos a los canales oficiales de la institución para conocer posteriormente el calendario, los puntos de venta, requisitos y precios establecidos para las Naviferias.

En esta nota:
Seguir leyendo

Agroferias este miércoles 30 de septiembre: lugares y requisito para realizar compras

IMA convoca a productores de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Darién: ¿Cómo participar?

Agroferias este martes 29 de septiembre: lugares y requisito para realizar compras

Recomendadas

Más Noticias