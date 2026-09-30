El presidente de la República, José Raúl Mulino, recibe este miércoles 30 de septiembre el informe final y las recomendaciones de la Comisión Interministerial sobre Cobre Panamá, luego del análisis realizado sobre la auditoría integral y otros insumos relacionados con la situación de la mina ubicada en Donoso.
Panamá Nacionales - 30 de septiembre de 2026 - 08:23
EN VIVO | Entregan informe sobre Cobre Panamá
Siga EN VIVO la entrega al presidente José Raúl Mulino del informe final y las recomendaciones de la Comisión Interministerial sobre Cobre Panamá.
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