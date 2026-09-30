Panamá Nacionales -  30 de septiembre de 2026 - 08:23

EN VIVO | Entregan informe sobre Cobre Panamá

Siga EN VIVO la entrega al presidente José Raúl Mulino del informe final y las recomendaciones de la Comisión Interministerial sobre Cobre Panamá.

Entregan informe sobre Cobre Panamá

Entregan informe sobre Cobre Panamá

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El presidente de la República, José Raúl Mulino, recibe este miércoles 30 de septiembre el informe final y las recomendaciones de la Comisión Interministerial sobre Cobre Panamá, luego del análisis realizado sobre la auditoría integral y otros insumos relacionados con la situación de la mina ubicada en Donoso.

EN VIVO: entrega de informe sobre Cobre Panamá

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