Informe sobre Cobre Panamá llega a Mulino con una recomendación clave por Moltó

La Comisión Interministerial sobre Cobre Panamá entregó este miércoles 30 de septiembre al presidente José Raúl Mulino su informe final y recomendó avanzar hacia un “cierre ordenado” de la mina, según explicó el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, durante la presentación del documento.
Contenido relacionado: EN VIVO | Entregan informe sobre Cobre Panamá
¿Qué recomienda el informe sobre Cobre Panamá?
El ministro explicó que la comisión recibió el 1 de julio la tarea de evaluar los resultados de la auditoría integral realizada al sitio minero e identificar las opciones disponibles para el país.
Moltó señaló que el análisis no se limitó a los componentes técnicos y ambientales, sino que también consideró las dimensiones económica y social relacionadas con la operación y el cierre de la mina.
Según el ministro, el documento toma en cuenta el impacto sobre las familias y los pequeños y medianos proveedores que desarrollaban actividades vinculadas directa o indirectamente con el proyecto antes de la suspensión de las operaciones en 2023.
Moltó: fallo de 2023 “no está en discusión”
Durante su intervención, el titular de Comercio e Industrias sostuvo que las recomendaciones fueron elaboradas dentro del marco establecido después del fallo de noviembre de 2023.
La actividad minera permanece suspendida desde noviembre de 2023, luego de que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley 406 de 2023, que aprobaba el contrato entre el Estado y Minera Panamá.
¿El informe significa que ya se decidió el futuro de la mina?
La recomendación de la Comisión Interministerial constituye un insumo entregado al presidente Mulino y no debe confundirse con una decisión adoptada previamente por la propia comisión.
Antes de la presentación, Moltó había explicado que correspondería al presidente analizar el informe y las recomendaciones para posteriormente determinar los siguientes pasos relacionados con Cobre Panamá.
La comisión está integrada por los ministros Julio Moltó, de Comercio e Industrias; Felipe Chapman, de Economía y Finanzas; y Juan Carlos Navarro, de Ambiente.
El informe presentado este miércoles incorpora los resultados de la auditoría integral y análisis técnicos, económicos y sociales utilizados por la comisión para sustentar sus recomendaciones.