Informe sobre Cobre Panamá llega a Mulino con una recomendación clave por Moltó

La Comisión Interministerial sobre Cobre Panamá entregó este miércoles 30 de septiembre al presidente José Raúl Mulino su informe final y recomendó avanzar hacia un “cierre ordenado” de la mina , según explicó el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, durante la presentación del documento.

“Cada cifra en este informe está referida a una fuente que se puede verificar y lo que recomienda, en una sola frase, es un cierre ordenado de la mina de cobre, financiado por el propio sitio, verificable en cada paso, con los intereses de la nación como prioridad y con absoluta transparencia”, manifestó Moltó.

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"Nada de lo que está en este informe recomienda o se sostiene sobre una promesa. Todo lleva medición, plazo, publicaciones y un tercero que lo compruebe. Así como la auditoría se publicó completa, con sus 15 tomos, abierta a cualquier ciudadano, publicaremos este informe después de habérselo entregado en los sitios web del Ministerio de Comercio e Industrias, del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Ambiente” "Nada de lo que está en este informe recomienda o se sostiene sobre una promesa. Todo lleva medición, plazo, publicaciones y un tercero que lo compruebe. Así como la auditoría se publicó completa, con sus 15 tomos, abierta a cualquier ciudadano, publicaremos este informe después de habérselo entregado en los sitios web del Ministerio de Comercio e Industrias, del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Ambiente”

¿Qué recomienda el informe sobre Cobre Panamá?

Informe Final y Recomendaciones sobre la mina de cobre de Donoso | “Lo que recomienda en una sola frase es un cierre ordenado de la mina de cobre, financiado por el propio sitio, verificable en cada paso con los intereses de la Nación como prioridad y con absoluta transparencia",… pic.twitter.com/kB9DrdzYs7 — Telemetro Reporta (@TReporta) September 30, 2026

El ministro explicó que la comisión recibió el 1 de julio la tarea de evaluar los resultados de la auditoría integral realizada al sitio minero e identificar las opciones disponibles para el país.

“Señor presidente, hace tres meses exactamente, el 1 de julio, usted nos encomendó una importante tarea que involucraba evaluar los resultados de la auditoría integral del sitio de la mina e identificar las opciones disponibles para el país, para que con estos datos el equipo pudiera recomendarle el camino que mejor proteja el interés nacional”, expresó. “Señor presidente, hace tres meses exactamente, el 1 de julio, usted nos encomendó una importante tarea que involucraba evaluar los resultados de la auditoría integral del sitio de la mina e identificar las opciones disponibles para el país, para que con estos datos el equipo pudiera recomendarle el camino que mejor proteja el interés nacional”, expresó.

Moltó señaló que el análisis no se limitó a los componentes técnicos y ambientales, sino que también consideró las dimensiones económica y social relacionadas con la operación y el cierre de la mina.

Según el ministro, el documento toma en cuenta el impacto sobre las familias y los pequeños y medianos proveedores que desarrollaban actividades vinculadas directa o indirectamente con el proyecto antes de la suspensión de las operaciones en 2023.

Moltó: fallo de 2023 “no está en discusión”

"Señor presidente, el informe con recomendaciones que usted va a recibir hoy no sale de un escritorio, sale del trabajo hecho en la región donde viven miles de los ciudadanos que fueron afectados. El mismo considera el impacto sobre las familias de los miles de pequeños y… pic.twitter.com/VmxtlR8pym — Telemetro Reporta (@TReporta) September 30, 2026

Durante su intervención, el titular de Comercio e Industrias sostuvo que las recomendaciones fueron elaboradas dentro del marco establecido después del fallo de noviembre de 2023.

“El fallo de noviembre del 2023 se acata íntegramente y no está en discusión en ninguna línea de este informe. Todo lo que contiene este documento está construido después del fallo y dentro de él”, aseguró Moltó. “El fallo de noviembre del 2023 se acata íntegramente y no está en discusión en ninguna línea de este informe. Todo lo que contiene este documento está construido después del fallo y dentro de él”, aseguró Moltó.

La actividad minera permanece suspendida desde noviembre de 2023, luego de que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley 406 de 2023, que aprobaba el contrato entre el Estado y Minera Panamá.

¿El informe significa que ya se decidió el futuro de la mina?

"Nada de lo que está en este informe recomienda o se sostiene sobre una promesa. Todo lleva medición, plazo, publicaciones y un tercero que lo compruebe. Así como la auditoría se publicó completa, con sus 15 tomos, abierta a cualquier ciudadano, publicaremos este informe después… pic.twitter.com/XFJerpKn2Z — Telemetro Reporta (@TReporta) September 30, 2026

La recomendación de la Comisión Interministerial constituye un insumo entregado al presidente Mulino y no debe confundirse con una decisión adoptada previamente por la propia comisión.

Antes de la presentación, Moltó había explicado que correspondería al presidente analizar el informe y las recomendaciones para posteriormente determinar los siguientes pasos relacionados con Cobre Panamá.

La comisión está integrada por los ministros Julio Moltó, de Comercio e Industrias; Felipe Chapman, de Economía y Finanzas; y Juan Carlos Navarro, de Ambiente.

El informe presentado este miércoles incorpora los resultados de la auditoría integral y análisis técnicos, económicos y sociales utilizados por la comisión para sustentar sus recomendaciones.