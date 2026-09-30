Cobre Panamá: Chapman pide que cierre de la mina no le cueste "ni un centavo" al Estado

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, recomendó que el cierre de Cobre Panamá no represente ningún costo para el Estado y que los recursos necesarios sean generados por la propia operación minera, durante la presentación del Informe Final y Recomendaciones de la Comisión Interministerial sobre la mina de Donoso.

“Cero es lo que debe costarle al Estado panameño la solución al problema de la mina de cobre. Esa es la condición que recomiendo, como ministro de Economía y Finanzas, para cualquier decisión que se tome sobre la mina”, manifestó Chapman. “Cero es lo que debe costarle al Estado panameño la solución al problema de la mina de cobre. Esa es la condición que recomiendo, como ministro de Economía y Finanzas, para cualquier decisión que se tome sobre la mina”, manifestó Chapman.

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Chapman: “Ni un centavo del Tesoro Nacional para su cierre”

Durante su intervención, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estableció como condición que el Tesoro Nacional no financie los costos derivados del proceso recomendado para la mina.

“Cero es lo que debe costarle al Estado panameño la solución al problema de la mina de cobre. Esa es la condición que recomiendo como Ministro de Economía y Finanzas para cualquier decisión que se tome sobre la mina. Y pido que se establezca con un objetivo claro e innegociable,… pic.twitter.com/0YXWBNSTNd — Telemetro Reporta (@TReporta) September 30, 2026

“Pido que se establezca con un objetivo claro e innegociable: ni un centavo del Tesoro Nacional para su cierre. Ese costo debe asumirlo íntegramente la operación minera. Sin esa condición no puede haber acuerdo”, señaló Chapman. “Pido que se establezca con un objetivo claro e innegociable: ni un centavo del Tesoro Nacional para su cierre. Ese costo debe asumirlo íntegramente la operación minera. Sin esa condición no puede haber acuerdo”, señaló Chapman.

La posición del ministro complementa la recomendación presentada por el titular de Comercio e Industrias, Julio Moltó, quien señaló que el informe propone un “cierre ordenado” de la mina, financiado por el propio sitio y con mecanismos de verificación y transparencia.

Comisión entrega recomendaciones a Mulino sobre Cobre Panamá

La Comisión Interministerial está integrada por Chapman; el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó; y el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro.

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El grupo analizó los resultados de la auditoría integral de Cobre Panamá y otros insumos técnicos, económicos, ambientales y sociales antes de elaborar las recomendaciones entregadas al presidente José Raúl Mulino. La comisión había precisado previamente que su función era formular recomendaciones y que la determinación sobre los siguientes pasos corresponde al mandatario.

La auditoría integral de la mina fue realizada por SGS Panama Control Services y su informe final fue entregado en junio de 2026.