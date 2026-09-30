Cobre Panamá: Gobierno entrega hoy informe a Mulino y se conocerá el futuro de la mina

El presidente de la República, José Raúl Mulino, recibirá este miércoles 30 de septiembre el Informe Final y Recomendaciones de la Comisión Interministerial sobre la mina Cobre Panamá , documento que recoge los análisis realizados para presentar al mandatario alternativas relacionadas con el futuro del proyecto minero.

La entrega representa una nueva etapa dentro del proceso de evaluación que desarrolla el Gobierno sobre la mina ubicada en Donoso.

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¿Qué recibirá Mulino sobre Cobre Panamá?

El acto contempla la entrega formal al presidente Mulino del informe final elaborado por la Comisión Interministerial, acompañado de las recomendaciones surgidas del proceso de análisis.

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El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, había informado que el documento sería entregado al mandatario este miércoles. La comisión ha recibido diferentes insumos durante su evaluación, entre ellos análisis sobre las repercusiones económicas y sociales del cierre de la mina.

¿Hoy se decidirá el futuro de Cobre Panamá?

La entrega del informe no debe interpretarse automáticamente como una decisión definitiva sobre la mina.

Hasta el momento, la Comisión Interministerial ha tenido como función analizar la información disponible y presentar recomendaciones al presidente de la República sobre las alternativas evaluadas.

Por ello, será necesario conocer el contenido del informe y los anuncios que realice el Ejecutivo posteriormente para determinar cuáles serán los próximos pasos relacionados con Cobre Panamá.

La entrega se produce además después de conocerse los resultados de la auditoría integral realizada por SGS Panamá Control Services, que evaluó aspectos del proyecto y reportó un cumplimiento global de 87.73% para el período 2019-2023, además de ocho no conformidades entre 370 compromisos ambientales revisados.