IDAAN realizará este miércoles trabajos de reparación en La Cabima

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ) informó que el suministro de agua potable será afectado este miércoles 30 de septiembre en La Cabima y otros sectores, debido a trabajos de reparación de una línea de succión de 10 pulgadas ubicada en las inmediaciones de la estación de bombeo de La Cabima.

Los trabajos se desarrollarán en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y responden a una incidencia imprevista en la infraestructura.

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¿Qué sectores estarán sin agua este miércoles 30 de septiembre?

Mientras duren los trabajos de reparación, se verá afectado el suministro de agua en los siguientes sectores:

La Cabima.

Villa Acuario.

Altos de la Calzada.

Sectores del 1 al 11.

Parte de María Henríquez.

Hato Azul.

Áreas aledañas.

Los trabajos estarán a cargo de personal técnico, que realizará la reparación de la línea de succión durante el periodo establecido.