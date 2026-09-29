Panamá Nacionales -  29 de septiembre de 2026 - 17:34

IDAAN realizará este miércoles trabajos de reparación en La Cabima

La reparación de una línea de succión en La Cabima afectará el suministro de agua este miércoles, afirmó el IDAAN.

Trabajos del IDAAN. 

Trabajos del IDAAN. 

@IDAAN
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que el suministro de agua potable será afectado este miércoles 30 de septiembre en La Cabima y otros sectores, debido a trabajos de reparación de una línea de succión de 10 pulgadas ubicada en las inmediaciones de la estación de bombeo de La Cabima.

Los trabajos se desarrollarán en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y responden a una incidencia imprevista en la infraestructura.

¿Qué sectores estarán sin agua este miércoles 30 de septiembre?

Mientras duren los trabajos de reparación, se verá afectado el suministro de agua en los siguientes sectores:

  • La Cabima.

  • Villa Acuario.

  • Altos de la Calzada.

  • Sectores del 1 al 11.

  • Parte de María Henríquez.

  • Hato Azul.

  • Áreas aledañas.

Los trabajos estarán a cargo de personal técnico, que realizará la reparación de la línea de succión durante el periodo establecido.

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