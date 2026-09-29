Veraguas: hallan maleta con cédula de Jafeth González, joven desaparecido hace un mes

Este martes 29 de septiembre fue encontrada en el balneario Los Pilones, en La Mesa, una maleta que contenía ropa y la cédula del joven universitario Jafeth González, quien se encuentra desaparecido desde hace un mes en la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas .

El hallazgo se produjo cuando unos jóvenes que se encontraban realizando actividades de cacería en el lugar y buceando en el río se percataron de los artículos.

Ministerio Público realiza diligencias tras el hallazgo

Personal del Ministerio Público llegó al lugar para desarrollar las diligencias correspondientes como parte de la investigación por la desaparición del joven.

En el marco de esta investigación, que se mantiene abierta, siete personas permanecen detenidas provisionalmente. Uno de los investigados reside en una de las zonas aledañas al lugar donde fueron encontrados los indicios.

Las autoridades continuarán realizando las indagaciones de campo tras este nuevo hallazgo relacionado con la desaparición del joven.