Precio del petróleo de Texas cae 3.5%: ¿Qué provocó la baja a US$89.38?

El petróleo intermedio de Texas (WTI) cayó este martes 29 de septiembre un 3.5% y cerró en US$89.38 por barril, en medio de señales de recuperación de las exportaciones de crudo de Oriente Medio tras la reactivación de operaciones en el oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudita.

Al cierre de la jornada, los contratos de futuros del WTI para noviembre, referencia en Estados Unidos, disminuyeron US$3.22 frente a la sesión anterior.

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¿Por qué bajó el precio del petróleo WTI?

La caída se produjo mientras Arabia Saudita recupera capacidad para movilizar petróleo a través del oleoducto Este-Oeste, una infraestructura que permite transportar crudo hacia el mar Rojo y reducir la dependencia de la ruta por el estrecho de Ormuz.

Los flujos por el oleoducto alcanzaron alrededor de 3.5 millones de barriles diarios, mientras las operaciones en el puerto de Yanbu comenzaron a recuperarse. La mejora en las exportaciones contribuyó a reducir parte de las preocupaciones inmediatas sobre el suministro de petróleo.

Los precios del petróleo cerraron a la baja este martes en Estados Unidos, ante las señales alentadoras de una recuperación gradual del flujo de exportaciones desde Oriente Medio, pese al atasco diplomático entre Teherán y Washington.



El precio del barril de Brent del mar del… pic.twitter.com/XBWi1PdDd9 — Telemetro Reporta (@TReporta) September 29, 2026

Datos de Kpler también muestran una recuperación de las exportaciones de los principales productores de Oriente Medio durante septiembre, aunque los flujos regionales todavía se mantienen por debajo de los niveles registrados antes del conflicto.

Tensiones en Oriente Medio continúan influyendo en el petróleo

Pese a la caída de este martes, las tensiones geopolíticas continúan siendo un factor determinante para el mercado petrolero, particularmente por la situación en el estrecho de Ormuz y las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchí, afirmó que Teherán está preparado tanto para la diplomacia como para la guerra, en medio de las diferencias con Washington sobre las condiciones para avanzar en las negociaciones.

La recuperación de las rutas de exportación ha reducido parte de la presión inmediata sobre el suministro, pero la evolución del conflicto en Oriente Medio continúa generando incertidumbre sobre el comportamiento de los precios internacionales del crudo.

La caída del WTI no significa automáticamente una reducción inmediata del precio de la gasolina o el diésel que pagan los consumidores, ya que los precios finales de los combustibles dependen de otros componentes y de los mecanismos utilizados en cada mercado.

FUENTE: EFE