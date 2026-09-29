Panamá Nacionales -  29 de septiembre de 2026 - 10:49

Agroferias este miércoles 30 de septiembre: lugares y requisito para realizar compras

El IMA recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras en las Agroferias es obligatorio presentar su cédula de identidad.

Agroferias este miércoles 30 de septiembre.

Agroferias este miércoles 30 de septiembre.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este miércoles 30 de septiembre en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.

Agroferias del 30 de septiembre

Veraguas

  • Cuadro deportivo de San José, distrito de San Francisco.
  • Casa Comunal de La Soledad, distrito de Soná.

Panamá Oeste

  • Iglesia Virgen de Guadalupe en La 2,000, Burunga, distrito de Arraiján.

Herrera

  • Playa El Agallito, en Llano Bonito, distrito de Chitré.

Chiriquí

  • Rancho Comunal de Dominical, distrito de Renacimiento.

Panamá Este

  • Higueronal Arriba e Higueronal Cabecera, en Tortí, distrito de Chepo.

Coclé

  • Casa Local de Molejón, en Llano Norte, distrito de La Pintada.

Darién

  • Instalaciones de la Agencia del MIDA en Yaviza, distrito de Pinogana.

Los Santos

  • Parque de Sabana Grande, distrito de Los Santos.

Comarca Ngäbe Buglé

  • Cancha Comunal de Cerro Vaca, distrito de Muná.
  • Comunidad de Cañaveral, distrito de Kusapín.

Panamá

  • Mercados del Marisco, corregimiento de Calidonia, distrito de Panamá.

En esta nota:
Seguir leyendo

¡Corre la voz! IMA anuncia agroferias para este lunes 28 de septiembre

Agroferias del IMA en Panamá para el lunes 28 y martes 29 de septiembre

IMA tendrá agroferia este sábado: conozca el lugar y la hora

Recomendadas

Más Noticias