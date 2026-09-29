Agroferias este miércoles 30 de septiembre: lugares y requisito para realizar compras

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este miércoles 30 de septiembre en diferentes regiones del país.
La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.
Agroferias del 30 de septiembre
Veraguas
- Cuadro deportivo de San José, distrito de San Francisco.
- Casa Comunal de La Soledad, distrito de Soná.
Panamá Oeste
- Iglesia Virgen de Guadalupe en La 2,000, Burunga, distrito de Arraiján.
Herrera
- Playa El Agallito, en Llano Bonito, distrito de Chitré.
Chiriquí
- Rancho Comunal de Dominical, distrito de Renacimiento.
Panamá Este
- Higueronal Arriba e Higueronal Cabecera, en Tortí, distrito de Chepo.
Coclé
- Casa Local de Molejón, en Llano Norte, distrito de La Pintada.
Darién
- Instalaciones de la Agencia del MIDA en Yaviza, distrito de Pinogana.
Los Santos
- Parque de Sabana Grande, distrito de Los Santos.
Comarca Ngäbe Buglé
- Cancha Comunal de Cerro Vaca, distrito de Muná.
- Comunidad de Cañaveral, distrito de Kusapín.
Panamá
- Mercados del Marisco, corregimiento de Calidonia, distrito de Panamá.