Panamá Nacionales -  29 de septiembre de 2026 - 11:11

¿Cuándo cobran los servidores públicos en octubre? Esto se sabe del calendario del MEF

MEF realiza el último pago a servidores públicos, este martes 20 de septiembre. Conozca las instituciones por grupo y qué se sabe de los pagos de octubre.

Pagos a servidores públicos en octubre

Pagos a servidores públicos en octubre

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Los servidores públicos de Panamá completan el calendario de pagos correspondiente a septiembre de 2026, mientras queda pendiente conocer las fechas establecidas para las quincenas de octubre. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) distribuye los pagos por grupos de instituciones, de acuerdo con el cronograma correspondiente.

Servidores públicos: ¿Cuáles son las fechas del calendario de pagos del MEF?

De acuerdo con la información suministrada para septiembre, las instituciones fueron distribuidas de la siguiente manera:

12 y 27 de septiembre

  • Servicio de Protección Institucional (SPI)

  • Ministerio de Educación (Meduca)

  • Estamentos de Seguridad

  • Ministerio de Cultura

13 y 28 de septiembre

  • Asamblea Nacional

  • Contraloría General de la República

  • Ministerio de la Presidencia

  • Ministerio de Relaciones Exteriores

  • Ministerio de Comercio e Industrias

  • Ministerio de Obras Públicas

  • Ministerio de Economía y Finanzas

  • Ministerio de Gobierno

  • Ministerio de Seguridad Pública

  • Ministerio de Ambiente

  • Tribunal Administrativo de la Función Pública

  • Defensoría del Pueblo

14 y 29 de septiembre

  • Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

  • Ministerio de Salud (Minsa)

  • Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel)

  • Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot)

  • Ministerio de Desarrollo Social (Mides)

  • Tribunal Administrativo Tributario

  • Ministerio de la Mujer

  • Órgano Judicial

  • Procuraduría General de la Nación

  • Procuraduría de la Administración

  • Tribunal Electoral

  • Fiscalía General Electoral

  • Otros gastos de Administración

  • Tribunal de Cuentas

  • Fiscalía de Cuentas

¿Cuándo serán los pagos a servidores públicos en octubre de 2026?

La información proporcionada corresponde al calendario de septiembre de 2026 y no establece las fechas de pago para octubre.

Por esta razón, las fechas de septiembre no deben trasladarse automáticamente al próximo mes. Los servidores públicos deberán consultar el calendario correspondiente a octubre una vez sea divulgado oficialmente por el MEF.

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