¿Cuándo cobran los servidores públicos en octubre? Esto se sabe del calendario del MEF

Los servidores públicos de Panamá completan el calendario de pagos correspondiente a septiembre de 2026, mientras queda pendiente conocer las fechas establecidas para las quincenas de octubre. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) distribuye los pagos por grupos de instituciones, de acuerdo con el cronograma correspondiente.
Servidores públicos: ¿Cuáles son las fechas del calendario de pagos del MEF?
De acuerdo con la información suministrada para septiembre, las instituciones fueron distribuidas de la siguiente manera:
12 y 27 de septiembre
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Servicio de Protección Institucional (SPI)
Ministerio de Educación (Meduca)
Estamentos de Seguridad
Ministerio de Cultura
13 y 28 de septiembre
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Asamblea Nacional
Contraloría General de la República
Ministerio de la Presidencia
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Comercio e Industrias
Ministerio de Obras Públicas
Ministerio de Economía y Finanzas
Ministerio de Gobierno
Ministerio de Seguridad Pública
Ministerio de Ambiente
Tribunal Administrativo de la Función Pública
Defensoría del Pueblo
14 y 29 de septiembre
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Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)
Ministerio de Salud (Minsa)
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel)
Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot)
Ministerio de Desarrollo Social (Mides)
Tribunal Administrativo Tributario
Ministerio de la Mujer
Órgano Judicial
Procuraduría General de la Nación
Procuraduría de la Administración
Tribunal Electoral
Fiscalía General Electoral
Otros gastos de Administración
Tribunal de Cuentas
Fiscalía de Cuentas
¿Cuándo serán los pagos a servidores públicos en octubre de 2026?
La información proporcionada corresponde al calendario de septiembre de 2026 y no establece las fechas de pago para octubre.
Por esta razón, las fechas de septiembre no deben trasladarse automáticamente al próximo mes. Los servidores públicos deberán consultar el calendario correspondiente a octubre una vez sea divulgado oficialmente por el MEF.