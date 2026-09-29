¿Cuándo cobran los servidores públicos en octubre? Esto se sabe del calendario del MEF

Los servidores públicos de Panamá completan el calendario de pagos correspondiente a septiembre de 2026, mientras queda pendiente conocer las fechas establecidas para las quincenas de octubre. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) distribuye los pagos por grupos de instituciones, de acuerdo con el cronograma correspondiente.

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Servidores públicos: ¿Cuáles son las fechas del calendario de pagos del MEF?

Creado con IA/Telemetro

De acuerdo con la información suministrada para septiembre, las instituciones fueron distribuidas de la siguiente manera:

12 y 27 de septiembre

Servicio de Protección Institucional (SPI)

Ministerio de Educación (Meduca)

Estamentos de Seguridad

Ministerio de Cultura

13 y 28 de septiembre

Asamblea Nacional

Contraloría General de la República

Ministerio de la Presidencia

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Comercio e Industrias

Ministerio de Obras Públicas

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Gobierno

Ministerio de Seguridad Pública

Ministerio de Ambiente

Tribunal Administrativo de la Función Pública

Defensoría del Pueblo

14 y 29 de septiembre

Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Ministerio de Salud (Minsa)

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel)

Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot)

Ministerio de Desarrollo Social (Mides)

Tribunal Administrativo Tributario

Ministerio de la Mujer

Órgano Judicial

Procuraduría General de la Nación

Procuraduría de la Administración

Tribunal Electoral

Fiscalía General Electoral

Otros gastos de Administración

Tribunal de Cuentas

Fiscalía de Cuentas

¿Cuándo serán los pagos a servidores públicos en octubre de 2026?

La información proporcionada corresponde al calendario de septiembre de 2026 y no establece las fechas de pago para octubre.

Por esta razón, las fechas de septiembre no deben trasladarse automáticamente al próximo mes. Los servidores públicos deberán consultar el calendario correspondiente a octubre una vez sea divulgado oficialmente por el MEF.