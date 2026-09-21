Pago de servidores públicos: ¿quiénes cobran este viernes 25 de septiembre?

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó en su calendario oficial de pagos que este viernes 25 de septiembre de 2026, se hará efectivo el segundo desembolso correspondiente a la quincena de este mes para los servidores públicos contemplados en el cronograma.
Conozca quienes recibirán su pago este 25 de septiembre
- Agentes del S.P.I.
- Ministerio de Educación
- Estamentos de Seguridad
- Ministerio de Cultura
Conozca el calendario de pago para el segundo semestre de 2026 CALENDARIO DEL MEF