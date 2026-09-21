Panamá Nacionales -  21 de septiembre de 2026 - 10:06

Pago de servidores públicos: ¿quiénes cobran este viernes 25 de septiembre?

Servidores públicos recibirán su quincena este viernes 25 de septiembre, el calendario del MEF concreta quienes son.

Pago a servidores públicos

Pago a servidores públicos

Creado con IA/Telemetro
Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó en su calendario oficial de pagos que este viernes 25 de septiembre de 2026, se hará efectivo el segundo desembolso correspondiente a la quincena de este mes para los servidores públicos contemplados en el cronograma.

Conozca quienes recibirán su pago este 25 de septiembre

  • Agentes del S.P.I.
  • Ministerio de Educación
  • Estamentos de Seguridad
  • Ministerio de Cultura

Conozca el calendario de pago para el segundo semestre de 2026 CALENDARIO DEL MEF

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