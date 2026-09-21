Panamá Nacionales -  21 de septiembre de 2026 - 11:04

Suspensión de agua este miércoles 23 de septiembre: conoce las comunidades afectadas

El Metro de Panamá, explica que algunas comunidades serán afectadas por la suspensión de agua, debido a trabajos en la línea 3.

Suspensión de agua este miércoles. 

Suspensión de agua este miércoles. 

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Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

El Metro de Panamá y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) anunciaron una suspensión temporal del suministro de agua potable que afectará a residentes de algunos sectores de Arraiján.

La interrupción se debe a trabajos de interconexión de una tubería de 10 pulgadas en el punto donde se construye la estación Ciudad del Futuro de la Línea 3 del Metro de Panamá.

Las labores están programadas en horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., En este lapso se verá afectado el suministro de agua en sectores aledaños.

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¿Qué sectores estarán sin agua el miércoles 23 de septiembre?

La suspensión afectará el servicio de agua potable en:

  • Ciudad del Futuro
  • PH Club Residencial La Campiña
  • Cantabria Residencial
  • Santillana Residencial

Se recomienda a los habitantes de dichas zonas a tomar prevenciones y contar con una reserva necesaria de agua que pueda cubrir sus necesidades durante el periodo de trabajo.

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