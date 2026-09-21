Suspensión de agua este miércoles 23 de septiembre: conoce las comunidades afectadas

El Metro de Panamá y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) anunciaron una suspensión temporal del suministro de agua potable que afectará a residentes de algunos sectores de Arraiján.
Las labores están programadas en horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., En este lapso se verá afectado el suministro de agua en sectores aledaños.
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La suspensión afectará el servicio de agua potable en:
- Ciudad del Futuro
- PH Club Residencial La Campiña
- Cantabria Residencial
- Santillana Residencial
Se recomienda a los habitantes de dichas zonas a tomar prevenciones y contar con una reserva necesaria de agua que pueda cubrir sus necesidades durante el periodo de trabajo.