Suspensión de agua este miércoles 23 de septiembre: conoce las comunidades afectadas

El Metro de Panamá y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) anunciaron una suspensión temporal del suministro de agua potable que afectará a residentes de algunos sectores de Arraiján.

La interrupción se debe a trabajos de interconexión de una tubería de 10 pulgadas en el punto donde se construye la estación Ciudad del Futuro de la Línea 3 del Metro de Panamá.

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Las labores están programadas en horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., En este lapso se verá afectado el suministro de agua en sectores aledaños.

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La suspensión afectará el servicio de agua potable en:

Ciudad del Futuro

PH Club Residencial La Campiña

Cantabria Residencial

Santillana Residencial

Información importante para residentes de Ciudad del Futuro y comunidades cercanas.



Compartimos el siguiente aviso relacionado con trabajos de interconexión de infraestructura de la Línea 3.



Recomendamos tomar las previsiones correspondientes.@IDAANinforma pic.twitter.com/Ai7cLf2kdx — El Metro de Panamá (@elmetrodepanama) September 18, 2026

Se recomienda a los habitantes de dichas zonas a tomar prevenciones y contar con una reserva necesaria de agua que pueda cubrir sus necesidades durante el periodo de trabajo.