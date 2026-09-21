Placas vehiculares 2026: Alcaldía de Panamá anuncia quiénes ya pueden retirarlas

La Alcaldía de Panamá anunció que los propietarios de vehículos y motocicletas con placas correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2026 ya pueden retirar sus placas y calcomanía .

Los contribuyentes deberán acudir al centro de entrega que seleccionaron previamente para completar el trámite.

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¿Qué placas están disponibles para retiro?

De acuerdo con la información proporcionada por la Alcaldía de Panamá, están disponibles las placas y calcomanías correspondientes a:

Enero de 2026

Febrero de 2026

Marzo de 2026

Abril de 2026

Mayo de 2026

La disponibilidad aplica tanto para vehículos como para motocicletas.

¡YA PUEDES RETIRAR TU PLACA Y CALCOMANÍA!

Vehículo y moto — enero a mayo 2026.



Solo cédula o pasaporte (si no eres el dueño: carta de autorización + copia de su identificación).



Placa pagada, paz y salvo y revisado vigente.



Retírala en el centro que seleccionaste,… pic.twitter.com/Z2Nw8ZnMXq — Alcaldía de Panamá (@Panamaalcaldia) September 21, 2026

¿Qué necesito para retirar la placa y calcomanía?

Para realizar el retiro, el propietario debe presentar su cédula de identidad personal o pasaporte. Además, el vehículo debe cumplir con las siguientes condiciones:

Tener la placa pagada .

. Estar paz y salvo .

. Mantener el revisado vehicular vigente.

Si la persona que realizará el trámite no es el propietario del vehículo, deberá presentar una carta de autorización y una copia de la identificación del dueño.

¿Dónde retirar la placa vehicular?

Los contribuyentes deberán retirar su placa y calcomanía en el centro de entrega que seleccionaron para realizar el trámite.

Antes de acudir, es recomendable verificar que se cumplen todos los requisitos para evitar inconvenientes durante el proceso.

¿Se puede pedir la placa a domicilio?

Sí. La Alcaldía de Panamá también mantiene disponible la alternativa de entrega a domicilio o delivery, con un costo de B/.10.00.

Esta opción permite recibir la placa y calcomanía sin acudir personalmente al centro de entrega seleccionado. Los propietarios deben asegurarse de tener el trámite pagado, encontrarse paz y salvo y contar con el revisado vigente.