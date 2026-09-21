¿Tienes entrevista para la visa de Estados Unidos? Esto debes llevar a la Embajada

La Embajada de Estados Unidos en Panamá aclaró cuáles son los documentos que deben presentar las personas que asistan a una entrevista para solicitar una visa y qué artículos no pueden ingresar a la sede diplomática.
Visa de Estados Unidos: ¿qué documentos debes llevar?
- Pasaporte vigente.
- Página de confirmación del formulario DS-160.
- Dos fotografías recientes con fondo blanco.
- Carné de residencia en Panamá, en el caso de solicitantes extranjeros.
- Visa anterior, si corresponde.
- Opcional: $5 en efectivo, en caso de que sea necesario tomar una nueva fotografía.
¿Qué artículos no están permitidos?
- Maletas o bolsas grandes.
- Termos o botellas de agua.
- Dispositivos electrónicos, como tabletas o computadoras.
- Audífonos Bluetooth.
- Artículos de valor o documentos que no sean necesarios para el trámite.
La Embajada también recomendó no acudir en automóvil, debido a que sus instalaciones no cuentan con estacionamientos para los solicitantes.
Para obtener más información, los interesados pueden ingresar al sitio oficial del Servicio de Citas para Visas de Estados Unidos o comunicarse con el centro de atención telefónica al 507-833-9471.