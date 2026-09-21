¿Tienes entrevista para la visa de Estados Unidos? Esto debes llevar a la Embajada

Embajada de Estados Unidos explica proceso de visa.

Por Ana Canto La Embajada de Estados Unidos en Panamá aclaró cuáles son los documentos que deben presentar las personas que asistan a una entrevista para solicitar una visa y qué artículos no pueden ingresar a la sede diplomática.

Visa de Estados Unidos: ¿qué documentos debes llevar? Pasaporte vigente.

Página de confirmación del formulario DS-160.

Dos fotografías recientes con fondo blanco.

Carné de residencia en Panamá, en el caso de solicitantes extranjeros.

Visa anterior, si corresponde.

Opcional: $5 en efectivo, en caso de que sea necesario tomar una nueva fotografía. ¿Qué artículos no están permitidos? Maletas o bolsas grandes.

Termos o botellas de agua.

Dispositivos electrónicos, como tabletas o computadoras.

Audífonos Bluetooth.

Artículos de valor o documentos que no sean necesarios para el trámite. La Embajada también recomendó no acudir en automóvil, debido a que sus instalaciones no cuentan con estacionamientos para los solicitantes.

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Para obtener más información, los interesados pueden ingresar al sitio oficial del Servicio de Citas para Visas de Estados Unidos o comunicarse con el centro de atención telefónica al 507-833-9471. #VisaTips



¿Tienes entrevista de visa pronto? Te decimos qué traer… y qué no traer. ¡Evita contratiempos!



Lo que SÍ debes traer:



Pasaporte vigente

Formulario DS-160

2 fotos recientes con fondo blanco

Extranjeros: carné de residencia en Panamá

Visa… pic.twitter.com/zjr8DmMmLB — U.S. Embassy Panama (@USEmbPAN) September 21, 2026