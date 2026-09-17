Visa de Estados Unidos: esto recomienda la Embajada si planeas viajar en noviembre

¿Planeas viajar a Estados Unidos durante las Fiestas Patrias de noviembre y todavía no tienes visa ? La Embajada de Estados Unidos en Panamá recomienda iniciar el proceso con anticipación y agendar la cita lo antes posible.

La representación diplomática recordó que los tiempos de espera para las citas pueden cambiar, por lo que recomienda no dejar el trámite para último momento.

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Actualmente, la Embajada informa que hay citas disponibles en menos de un mes, aunque aconseja a quienes tengan previsto viajar solicitar su cita con al menos tres meses de anticipación.

¿Necesito comprar los boletos antes de la entrevista?

No. La Embajada de Estados Unidos aclara que los solicitantes no necesitan tener boletos de avión comprados antes de acudir a la entrevista para la visa. Además, comprar los boletos con anticipación no garantiza que la visa será aprobada.

¿Planeas viajar a Estados Unidos durante las Fiestas Patrias en noviembre?



Si aún no tienes visa, ahora es el momento de agendar tu cita. Los tiempos de espera pueden cambiar, y siempre es mejor aplicar con anticipación.



Recuerda:



No necesitas tener boletos comprados… pic.twitter.com/4rm3jDqtwx — U.S. Embassy Panama (@USEmbPAN) September 17, 2026

Por esta razón, quienes estén planificando un viaje durante noviembre deben considerar primero los tiempos del proceso de solicitud de visa antes de adquirir sus pasajes.

¿Cuándo debo solicitar la visa si viajaré en noviembre?

Aunque actualmente se reportan citas disponibles en menos de un mes, la recomendación de la Embajada es aplicar al menos tres meses antes del viaje.

Esto permite contar con mayor margen ante posibles cambios en los tiempos de espera y evita depender de una cita cercana a la fecha prevista para viajar.

Recomendación para quienes planean viajar en Fiestas Patrias

Si tienes previsto viajar a Estados Unidos durante las Fiestas Patrias de noviembre y todavía no cuentas con visa, revisa cuanto antes la disponibilidad de citas y comienza el proceso de solicitud.

Los tiempos publicados son variables y la disponibilidad puede cambiar, por lo que no debe interpretarse que una cita estará necesariamente disponible en menos de un mes cuando realices tu solicitud.