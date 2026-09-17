Panamá Nacionales -  17 de septiembre de 2026 - 09:55

Pago del PASE-U por tarjeta: ¿qué documentos debo llevar?

El IFARHU detalló los documentos que deben presentar los acudientes para retirar la tarjeta del PASE-U 2026 con el primer pago.

Pago del PASE-U

Pago del PASE-U

Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó sobre los documentos y el procedimiento que deben cumplir los padres de familia o acudientes de los estudiantes beneficiarios del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U).

Documentos que deben presentar los acudientes para retirar la tarjeta del PASE-U.

Documentos que deben presentar los acudientes para retirar la tarjeta del PASE-U.

¿Qué documentos debe portar para retirar la tarjeta PASE-U?

  • El acudiente debe presentar su cédula de identidad personal vigente o tramite de renovación emitido por el Tribunal Electoral.
  • Tener la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros descargada y validada.

El IFARHU aconseja a los padres y acudientes a mantenerse atentos a la programación correspondiente a su centro educativo y acudir en la fecha indicada para completar el proceso de entrega.

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