Pago del PASE-U por tarjeta: ¿qué documentos debo llevar?

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó sobre los documentos y el procedimiento que deben cumplir los padres de familia o acudientes de los estudiantes beneficiarios del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U).
¿Qué documentos debe portar para retirar la tarjeta PASE-U?
- El acudiente debe presentar su cédula de identidad personal vigente o tramite de renovación emitido por el Tribunal Electoral.
- Tener la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros descargada y validada.
El IFARHU aconseja a los padres y acudientes a mantenerse atentos a la programación correspondiente a su centro educativo y acudir en la fecha indicada para completar el proceso de entrega.