Panamá anuncia convocados para la gira asiática: Carrasquilla, Martínez y Fajardo encabezan la lista

La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) anunció la lista de jugadores de la selección mayor convocados para la gira asiática que iniciará el conjunto panameño el próximo 26 de septiembre en India.
Christiansen ofrecerá este jueves 17 de septiembre una conferencia de prensa para dar a conocer más detalles sobre estos partidos amistosos. La conferencia se transmitirá en vivo a través de las pantallas de RPC TV a partir de las 12:30 p. m.
Convocados de Panamá para la gira asiática
El calendario de encuentros de la selección panameña en territorio asiático se desarrollará de la siguiente manera:
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26 de septiembre: Panamá vs. India
1 de octubre: Panamá vs. Nueva Zelanda
5 de octubre: Japón vs. Panamá