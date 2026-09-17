Panamá anuncia convocados para la gira asiática: Carrasquilla, Martínez y Fajardo encabezan la lista

La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) anunció la lista de jugadores de la selección mayor convocados para la gira asiática que iniciará el conjunto panameño el próximo 26 de septiembre en India.

De acuerdo con la convocatoria presentada por el director técnico Thomas Christiansen, entre los citados destacan nuevos guardametas, así como militantes de ligas europeas, estadounidenses y de la región.

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Christiansen ofrecerá este jueves 17 de septiembre una conferencia de prensa para dar a conocer más detalles sobre estos partidos amistosos. La conferencia se transmitirá en vivo a través de las pantallas de RPC TV a partir de las 12:30 p. m.

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Convocados de Panamá para la gira asiática

Convocados de Panamá para la gira asiática 2026. FEPAFUT

El calendario de encuentros de la selección panameña en territorio asiático se desarrollará de la siguiente manera: