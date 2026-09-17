Combustible en Panamá: ¿En qué provincias será más cara la gasolina?

Estos son los nuevos precios de la gasolina 95, 91 y diésel

Los precios de la gasolina y el diésel aumentarán en Panamá desde las 6:00 a.m. de este viernes 18 de septiembre de 2026, y el costo variará dependiendo de la localidad.

Los nuevos precios máximos de venta al público estarán vigentes hasta las 5:59 a.m. del viernes 2 de octubre. La diferencia entre las localidades responde, entre otros factores, a los costos logísticos y de transporte.

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¿Cuáles son los nuevos precios de la gasolina?

Para Panamá y Colón, que tienen los precios de referencia más bajos del país para este período, los valores por litro serán:

La Secretaría Nacional de Energía informó que estos precios máximos comenzarán a regir desde las 6:00 a.m. del 18 de septiembre.

¿En qué lugares será más cara la gasolina?

La localidad con los precios máximos más altos del país será Changuinola, en Bocas del Toro.

En esta localidad, los nuevos precios serán:

Gasolina de 95 octanos: B/.1.434 por litro.

B/.1.434 por litro. Gasolina de 91 octanos: B/.1.337 por litro.

B/.1.337 por litro. Diésel bajo en azufre: B/.1.580 por litro.

Esto representa una diferencia de B/.0.050 por litro frente a los precios de Panamá y Colón para cada uno de los tres combustibles.

Chiriquí también tendrá precios superiores

En David, Chiriquí, la gasolina de 95 octanos tendrá un precio máximo de B/.1.405 por litro, mientras que el diésel llegará a B/.1.551 por litro.

Por su parte, los precios también aumentarán en otras localidades del interior debido a los costos asociados con la distribución del combustible.

¿Y cuánto costará en Los Santos?

En Las Tablas, Los Santos, los precios suministrados para este período son:

Gasolina de 95 octanos: B/.1.400 por litro.

B/.1.400 por litro. Gasolina de 91 octanos: B/.1.302 por litro.

B/.1.302 por litro. Diésel: B/.1.537 por litro.

De esta manera, un conductor que compre combustible en Las Tablas pagará más que uno que abastezca su vehículo en Panamá o Colón, aunque menos que el precio máximo establecido para Changuinola.

¿Por qué subieron los precios de los combustibles?

La Secretaría Nacional de Energía atribuyó la tendencia al alza, principalmente, a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, que han presionado los precios internacionales del crudo y sus derivados.

El mecanismo de actualización de los precios se realiza cada 14 días, tomando en cuenta variables internacionales y logísticas.

La entidad indicó que mantiene un monitoreo de los mercados internacionales para que los precios máximos en Panamá reflejen las variaciones correspondientes.

¿Hasta cuándo estarán vigentes estos precios?

Los nuevos precios máximos de la gasolina de 95 y 91 octanos y del diésel bajo en azufre comenzarán a regir a las 6:00 a.m. del viernes 18 de septiembre y permanecerán vigentes hasta las 5:59 a.m. del viernes 2 de octubre de 2026.