Clima en Panamá hoy: ¿en qué provincias lloverá este jueves 17 de septiembre?

El clima en Panamá estará marcado este jueves 17 de septiembre de 2026 por lluvias y aguaceros en diferentes regiones del país, con posibilidad de tormentas eléctricas durante la tarde , según el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

Las condiciones más significativas se esperan durante la tarde en Darién, Panamá Este y sectores de Chiriquí , donde podrían registrarse aguaceros de moderados a fuertes acompañados de actividad eléctrica.

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¿En qué provincias lloverá este jueves?

De acuerdo con el pronóstico del IMHPA, estas son las principales zonas donde se esperan lluvias durante este jueves:

Darién: aguaceros aislados de moderados a fuertes con tormentas eléctricas durante la tarde. En la noche se prevén aguaceros dispersos de moderados a fuertes con actividad eléctrica.

aguaceros aislados de moderados a fuertes con tormentas eléctricas durante la tarde. En la noche se prevén aguaceros dispersos de moderados a fuertes con actividad eléctrica. Panamá Este: durante la tarde podrían registrarse aguaceros aislados de moderados a fuertes y tormentas eléctricas.

durante la tarde podrían registrarse aguaceros aislados de moderados a fuertes y tormentas eléctricas. Chiriquí: se esperan aguaceros aislados con tormentas eléctricas durante la tarde. En la noche también existe probabilidad de lluvias aisladas en el Golfo de Chiriquí y las costas de la provincia.

se esperan aguaceros aislados con tormentas eléctricas durante la tarde. En la noche también existe probabilidad de lluvias aisladas en el Golfo de Chiriquí y las costas de la provincia. Panamá Centro: posibilidad de aguaceros aislados y de corta duración durante la tarde.

posibilidad de aguaceros aislados y de corta duración durante la tarde. Panamá Oeste: se prevén lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana, además de aguaceros de corta duración en la tarde.

se prevén lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana, además de aguaceros de corta duración en la tarde. Veraguas: durante la tarde podrían presentarse aguaceros aislados de corta duración, principalmente hacia el sur de la provincia; en la noche también hay probabilidad de lluvias.

durante la tarde podrían presentarse aguaceros aislados de corta duración, principalmente hacia el sur de la provincia; en la noche también hay probabilidad de lluvias. Colón: se esperan lluvias y aguaceros en distintos momentos del día, con posibilidad de tormentas eléctricas durante la tarde.

se esperan lluvias y aguaceros en distintos momentos del día, con posibilidad de tormentas eléctricas durante la tarde. Bocas del Toro y la comarca Ngäbe-Buglé: se prevén lluvias aisladas durante la mañana y aguaceros con posibilidad de tormentas eléctricas durante la tarde.

El IMHPA también contempla lluvias aisladas en sectores del norte de Coclé durante la mañana.

¿Cómo estará el tiempo en la tarde?

La tarde será uno de los periodos con mayor actividad de lluvias. El IMHPA pronostica aguaceros aislados entre moderados y fuertes, acompañados de tormentas eléctricas, principalmente en Darién, Panamá Este y sectores de Chiriquí.

En Panamá Centro, Panamá Oeste y el sur de Veraguas también podrían registrarse aguaceros aislados, aunque de corta duración.

¿Lloverá durante la noche?

Para la noche, el pronóstico mantiene la posibilidad de aguaceros dispersos de moderados a fuertes con tormentas eléctricas en Darién y el Golfo de Panamá.

Además, existe probabilidad de lluvias aisladas en el Golfo de Chiriquí, las costas de Chiriquí y el sur de Veraguas.

¿Qué temperaturas se esperan?

El IMHPA pronostica temperaturas mínimas de entre 21 °C y 27 °C en la mayor parte del país, mientras que en la Cordillera Central podrían descender hasta entre 12 °C y 17 °C.

Las temperaturas máximas estarán entre 29 °C y 34 °C en el resto del país, mientras que en la Cordillera Central oscilarán entre 21 °C y 25 °C.

Ante la posibilidad de tormentas eléctricas, se recomienda mantenerse atento a las actualizaciones oficiales del IMHPA y a las indicaciones de las autoridades de protección civil.