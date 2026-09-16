William González asume como nuevo viceministro administrativo del Meduca: conoce su trayectoria

William Rafael González tomó posesión este miércoles como nuevo viceministro administrativo del Ministerio de Educación (Meduca), en un acto realizado en el Palacio de las Garzas.

González asumió el cargo luego de ser designado por el presidente de la República, José Raúl Mulino, y juramentado ante el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac.

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Durante el acto estuvieron como testigos el ministro de Educación, Ventura Vega, y el contralor general de la República, Anel Flores.

Viceministro del MEDUCA: ¿Quién es William González?

William Rafael González, de 50 años, cuenta con experiencia en diferentes instituciones del Estado.

Entre los cargos que ha ocupado figuran el de viceministro de Obras Públicas, director nacional de Comercio del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), director de Planificación de Pandeportes y director general de Comercio Interior.

En el ámbito académico, González es licenciado en Ingeniería Industrial por la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (Ulacit) y posee una maestría en Docencia Superior de la Universidad Latina de Panamá.

Con su toma de posesión, González se incorpora formalmente al equipo directivo del Ministerio de Educación, encabezado por el ministro Ventura Vega.

La designación se produce mientras el Meduca desarrolla diferentes procesos relacionados con la gestión administrativa y el funcionamiento del sistema educativo nacional.