Chitré: encuentran cuerpo sin vida de un hombre durante diligencia por investigación de acoso sexual

El Ministerio Público inició las investigaciones tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre dentro de una residencia ubicada en una barriada a un costado de la avenida Circunvalación de Chitré, provincia de Herrera.

De acuerdo con los informes preliminares, el personal fiscal se apersonó al inmueble para diligenciar una orden en el marco de una investigación por la presunta comisión del delito de acoso sexual, proceso en el que se vinculaba al sujeto, quien presuntamente laboraba como docente en un centro educativo particular. Al no obtener respuesta a los llamados en la entrada, los funcionarios ingresaron a la vivienda y localizaron el cadáver con una herida punzocortante en el cuello.