Panamá espera a China para oficializar la renovación del acuerdo marítimo

Panamá está listo para oficializar la renovación del Acuerdo de Transporte Marítimo con China, pero aún espera que la República Popular China complete sus procesos internos para que el nuevo acuerdo entre en vigor.

Así lo informó este miércoles el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, quien señaló que las negociaciones concluyeron satisfactoriamente y que el proceso pendiente corresponde a los trámites internos de la parte china.

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“Estamos esperando que la República Popular China cumpla con sus procesos internos”, afirmó el canciller. “Estamos esperando que la República Popular China cumpla con sus procesos internos”, afirmó el canciller.

Panamá y China alcanzaron un consenso en julio

El proceso de renovación avanzó durante una reunión entre delegaciones de Panamá y China celebrada en Pekín del 16 al 17 de julio de 2026.

El canciller Javier Martínez Acha aseguró que Panamá está listo para oficializar la renovación del Acuerdo de Transporte Marítimo con China, "estamos esperando que la República Popular China cumpla con sus procesos internos", dijo este miércoles.



Una delegación panameña viajó a… pic.twitter.com/Tr8wBG7sLn — Telemetro Reporta (@TReporta) September 16, 2026

En ese encuentro, ambas partes alcanzaron un consenso sobre los temas relacionados con la renovación del Acuerdo de Transporte Marítimo y anunciaron que procederían con los trámites correspondientes.

Una delegación panameña, encabezada por representantes de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), viajó a China para sostener reuniones con autoridades del Ministerio de Transporte de ese país. La misión también abordó asuntos relacionados con la supervisión del Estado rector del puerto y la cooperación en materia marítima.

¿Qué falta para que entre en vigor?

Aunque existe un consenso entre ambos gobiernos sobre la renovación, el acuerdo todavía no está vigente.

El canciller Martínez-Acha explicó que Panamá se encuentra a la espera de que China concluya sus procedimientos internos para avanzar hacia la entrada en vigor del acuerdo. La Cancillería ha descrito este proceso como un asunto de carácter técnico.

El acuerdo de transporte marítimo es relevante para la flota mercante panameña y forma parte de la relación bilateral entre Panamá y China.

La renovación se produce después de un periodo de tensiones relacionadas con el incremento de las inspecciones y retenciones de buques con bandera panameña en puertos chinos. El Gobierno panameño ha señalado recientemente que los niveles de detenciones han disminuido respecto de los meses anteriores.