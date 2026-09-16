Bomberos de Panamá tendrán nueva cobertura de seguro por más de B/.3 millones

El Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de Resolución 106-26, mediante el cual autoriza un procedimiento excepcional de contratación para el suministro de una póliza colectiva de vida, salud y salud internacional para el personal del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP).

La contratación contempla un monto de B/.3,107,138.08 y se realizaría con Assa Compañía de Seguros S.A.

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La solicitud fue presentada ante el Consejo de Gabinete a través del Ministerio de Gobierno, entidad encargada de regir al Cuerpo de Bomberos, con el objetivo de garantizar la continuidad de la cobertura para el personal de la institución.

¿Qué cubrirá el seguro de los bomberos?

De acuerdo con la resolución, la póliza contempla cobertura de:

Seguro colectivo de vida.

Seguro de salud.

Salud internacional.

La autorización se fundamenta en la naturaleza de las labores que realizan los bomberos y en los riesgos a los que están expuestos de manera permanente durante el ejercicio de sus funciones.

@BCBRP

Según el documento, esta condición hace necesario mantener sin interrupción la cobertura de vida y salud del personal del BCBRP.

Coronel Víctor Álvarez podrá suscribir el contrato

La resolución autoriza al coronel Víctor Álvarez, director del Benemérito Cuerpo de Bomberos, para suscribir el contrato que resulte de este procedimiento excepcional.

También podrá realizar las gestiones administrativas necesarias para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.

Como parte del proceso, se ordenó remitir una copia autenticada de la Resolución de Gabinete a la ministra de Gobierno y a la Dirección General de Contrataciones Públicas, para que procedan conforme a la autorización otorgada.

De esta manera, el Consejo de Gabinete dio luz verde al procedimiento para contratar la cobertura de vida, salud y salud internacional destinada al personal del Cuerpo de Bomberos.