Ciudad del Saber: esto contempla la prórroga del contrato hasta 2048

Consejo de Gabinete aprobó la prórroga del contrato de Ciudad del Saber

El Consejo de Gabinete aprobó la Resolución 113-26, mediante la cual emitió concepto favorable a la Adenda No. 1 que propone prorrogar hasta el 12 de febrero de 2048 el contrato entre el Estado y la Fundación Ciudad del Saber para el establecimiento y desarrollo de este proyecto.

El contrato original, establecido por un periodo de 25 años mediante el Decreto Ley No. 6 del 10 de febrero de 1998, culminó el 13 de febrero de 2023. Con la nueva adenda se plantea extender su vigencia por 25 años adicionales.

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De acuerdo con la resolución, la prórroga responde al interés público relacionado con la continuidad del proyecto Ciudad del Saber y contempla mantener el régimen especial establecido en el contrato.

Ciudad del Saber: ¿Qué contempla el régimen especial?

La adenda también plantea prorrogar la cláusula relacionada con los beneficios fiscales otorgados a la Fundación Ciudad del Saber.

Este régimen contempla la exoneración del pago de impuestos nacionales, contribuciones, tasas, derechos y gravámenes vinculados con los bienes, equipos, materiales y actividades necesarias para el desarrollo de los fines del proyecto.

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Entre los beneficios mencionados se encuentran la exoneración del impuesto de importación, del Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS) y del impuesto de inmuebles, de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato.

La resolución señala que la prórroga de estos incentivos fiscales debe interpretarse conforme a los principios de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad y eficiencia del gasto tributario, en concordancia con la política fiscal del Estado.

La adenda todavía debe pasar por la Asamblea Nacional

Aunque el Consejo de Gabinete emitió concepto favorable, la extensión del contrato no queda vigente únicamente con esta resolución.

Para que la adenda tenga validez, deberá contar con la aprobación de la Asamblea Nacional y el refrendo de la Contraloría General de la República.

El Consejo de Gabinete también autorizó al ministro de la Presidencia para presentar ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley relacionado con la adenda.

¿Por qué se plantea la prórroga?

Según los antecedentes incluidos en la resolución, el 6 de octubre de 2025 el ministro de la Presidencia señaló que, debido a que el contrato fue suscrito entre el Ministerio de la Presidencia y la Fundación Ciudad del Saber, correspondía a esa institución reconocer y aplicar la prórroga de los beneficios fiscales contemplados en el acuerdo.

Esta posición fue respaldada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que concluyó que la Fundación Ciudad del Saber había cumplido satisfactoriamente con los requerimientos establecidos en la cláusula segunda del contrato.

De aprobarse todas las instancias correspondientes, el nuevo vencimiento del contrato quedaría establecido para el 12 de febrero de 2048.