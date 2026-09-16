ATTT reporta aumento de motocicletas en Panamá ante alza del combustible

El director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) , Nicolás Brea, informó que el número de motocicletas que forman parte del parque vehicular de Panamá ha aumentado y relacionó esta tendencia con el incremento en los precios del combustible.

Brea señaló que, a medida que aumente el costo de los combustibles, también podría incrementarse el registro de motocicletas en el país.

Contenido de interés: ATTT multa con B/. 150 a taxista captado circulando en contravía

¿Cuántas motocicletas circulan en Panamá?

De acuerdo con las cifras proporcionadas por el director de la ATTT, actualmente hay alrededor de 150 mil vehículos tipo motocicleta dentro de un parque vehicular de aproximadamente un millón de vehículos.

“Hay 150 mil vehículos tipo motocicleta respecto a un universo de un millón de vehículos en general, es decir, más del 10%”, detalló Brea. “Hay 150 mil vehículos tipo motocicleta respecto a un universo de un millón de vehículos en general, es decir, más del 10%”, detalló Brea.

El director de la @ATTTPanama, Nicolás Brea, dijo que hay un alza en la cifra de motocicletas que conforman el parque vehicular de Panamá, y que en la medida que aumenten los precios del combustible también aumentará el registro de motos.



"Hay 150 mil vehículos tipo motocicleta… pic.twitter.com/0NSgSeyLGr — Telemetro Reporta (@TReporta) September 16, 2026

La cifra refleja el peso que tienen las motocicletas dentro del parque vehicular nacional.

ATTT responde a las denuncias sobre el manejo de motocicletas

El incremento de motocicletas también ha generado cuestionamientos relacionados con la forma en que algunos conductores utilizan las vías.

Sobre las denuncias de manejo desordenado, Brea aseguró que existen regulaciones para este tipo de vehículos y que la ATTT enfocará esfuerzos en fortalecer la educación vial.

“Lo que hay que hacer es educación, que el conductor de ese tipo de vehículos conduzca como debe ser y que el uso del medio de los carriles sea para aquellas maniobras que se puedan hacer con seguridad”, expresó. “Lo que hay que hacer es educación, que el conductor de ese tipo de vehículos conduzca como debe ser y que el uso del medio de los carriles sea para aquellas maniobras que se puedan hacer con seguridad”, expresó.

El funcionario hizo énfasis en la necesidad de que los conductores de motocicletas conozcan y respeten las normas de tránsito, especialmente al realizar maniobras entre los carriles.

Más motocicletas en el parque vehicular

La ATTT mantiene el seguimiento al crecimiento de este segmento del parque vehicular, mientras se promueve una mayor educación y seguridad vial entre los conductores.

Según la explicación ofrecida por Brea, el comportamiento de los precios del combustible podría seguir influyendo en las decisiones de movilidad de los usuarios y, por esa razón, en el crecimiento del registro de motocicletas.