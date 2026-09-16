Dueños de estacionamientos podrían responder por hurtos y daños a vehículos bajo propuesta de ley

Los propietarios de estacionamientos públicos pagados podrían tener que responder por los hurtos que sufran los usuarios dentro de sus instalaciones, de aprobarse el anteproyecto de ley 47, acogido por la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional.

La iniciativa, propuesta por el diputado Jorge Bloise, busca establecer un respaldo legal para los usuarios de estos establecimientos y definir la responsabilidad de las empresas que ofrecen el servicio de estacionamiento.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido de interés: Reformas electorales: estos son los cambios que propone el proyecto que se debate hoy

¿Qué propone el anteproyecto sobre los estacionamientos?

De acuerdo con el planteamiento presentado ante la comisión, la iniciativa busca regular los estacionamientos públicos pagados para establecer responsabilidades frente a los usuarios que utilizan estos servicios y que puedan ser víctimas de hurtos.

Bloise sostuvo que la propuesta busca atender una situación en la que, según explicó, ciudadanos sufren hurtos en estacionamientos sin que exista actualmente un mecanismo claro que determine quién debe responder.

La propuesta todavía debe continuar su trámite legislativo, por lo que no constituye una obligación vigente para los propietarios de estacionamientos.

¿Qué pasaría si el proyecto avanza?

El objetivo planteado es que exista un marco legal que establezca la responsabilidad de las empresas que ofrecen el servicio de estacionamiento y brinde mayor respaldo a los usuarios.

El alcance específico de las obligaciones y las condiciones bajo las cuales un establecimiento tendría que responder dependerán del contenido que finalmente sea aprobado durante el proceso legislativo.

¿Ya es obligatorio que los estacionamientos paguen los daños?

No. El anteproyecto de ley 47 apenas fue acogido por la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos. Para convertirse en una norma vigente tendría que continuar el trámite legislativo correspondiente y ser aprobado conforme al procedimiento establecido.

Por ahora, la propuesta plantea crear un marco legal que determine la responsabilidad de los estacionamientos públicos pagados frente a situaciones como los hurtos registrados en sus instalaciones.