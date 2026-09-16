Presidente Mulino: "De nada sirve educar hoy para tener desempleados mañana"

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino , destacó este miércoles la necesidad de que la formación técnica y universitaria responda a las necesidades de los sectores productivos del país, especialmente áreas como la logística y el turismo.

Durante su intervención en el XVIII Foro Nacional para la Competitividad, Mulino también se refirió al proyecto aprobado el martes por el Consejo de Gabinete para modernizar el régimen de Asociación Público-Privada (APP), iniciativa que próximamente será presentada ante la Asamblea Nacional.

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Mulino: “De nada sirve educar hoy para tener desempleados mañana”

El mandatario sostuvo que existe la necesidad de fortalecer la conexión entre la oferta educativa y las oportunidades laborales que demanda el sector productivo.

“Requerimos que la oferta técnica y universitaria responda con agilidad a las demandas de los sectores productivos prioritarios como la logística y el turismo”, expresó Mulino. “Requerimos que la oferta técnica y universitaria responda con agilidad a las demandas de los sectores productivos prioritarios como la logística y el turismo”, expresó Mulino.

"Requerimos que la oferta técnica y universitaria responda con agilidad a las demandas de los sectores productivos prioritarios como la logística y el turismo", dijo este miércoles el presidente de la República de Panamá, @JoseRaulMulino, quien señaló que para ello se han… pic.twitter.com/FwB18qkXBf — Telemetro Reporta (@TReporta) September 16, 2026

Según explicó, para avanzar en esa dirección se han coordinado iniciativas entre entidades públicas y el sector privado enfocadas en la formación y empleabilidad de los jóvenes.

“De nada sirve educar hoy para tener desempleados mañana”, manifestó durante el foro.

Gobierno destaca programas de formación y empleo juvenil

Las declaraciones del presidente se producen después de que el Gobierno pusiera en marcha recientemente la Ley de Pasantías, dirigida a jóvenes de entre 18 y 25 años para facilitar su acceso a experiencias laborales en empresas del sector privado.

La Presidencia también ha señalado como parte de su agenda programas vinculados con la formación y generación de oportunidades laborales para jóvenes, entre ellos iniciativas de primer empleo y capacitación en sectores considerados estratégicos.