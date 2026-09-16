Presidente Mulino: "De nada sirve educar hoy para tener desempleados mañana"

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, destacó este miércoles la necesidad de que la formación técnica y universitaria responda a las necesidades de los sectores productivos del país, especialmente áreas como la logística y el turismo.
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Mulino: “De nada sirve educar hoy para tener desempleados mañana”
El mandatario sostuvo que existe la necesidad de fortalecer la conexión entre la oferta educativa y las oportunidades laborales que demanda el sector productivo.
Según explicó, para avanzar en esa dirección se han coordinado iniciativas entre entidades públicas y el sector privado enfocadas en la formación y empleabilidad de los jóvenes.
“De nada sirve educar hoy para tener desempleados mañana”, manifestó durante el foro.
Gobierno destaca programas de formación y empleo juvenil
Las declaraciones del presidente se producen después de que el Gobierno pusiera en marcha recientemente la Ley de Pasantías, dirigida a jóvenes de entre 18 y 25 años para facilitar su acceso a experiencias laborales en empresas del sector privado.
La Presidencia también ha señalado como parte de su agenda programas vinculados con la formación y generación de oportunidades laborales para jóvenes, entre ellos iniciativas de primer empleo y capacitación en sectores considerados estratégicos.