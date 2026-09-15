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Presidente Mulino inaugura segunda sucursal de Café Presidente en Casco Antiguo

El presidente de la República, José Raúl Mulino, inauguró este martes la segunda sucursal de Café Presidente en el edificio Monasterio en Casco Antiguo, y que será atendido por privados de libertad como parte del Plan Libertad. Durante la inauguración, el mandatario se refirió a la ley que amplía beneficios a jubilados y pensionados y declaró que buscarán un acuerdo antes de que finalicen las sesiones en la Asamblea el 31 de octubre. También reiteró que seguirán los operativos para aprehender a delincuentes de alto perfil vinculados al crimen organizado.