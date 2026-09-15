Panamá Nacionales -  15 de septiembre de 2026 - 13:09

Gobierno, jubilados y empresarios retoman diálogo sobre descuentos

Este martes se lleva a cabo la segunda reunión entre autoridades del Gobierno, jubilados y empresarios para discutir el proyecto de descuentos.

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Gobierno, jubilados y empresarios retoman diálogo.

Ana Canto
Por Ana Canto

Este martes 15 de septiembre se lleva a cabo la segunda reunión entre autoridades del Gobierno Nacional, representantes de las organizaciones de jubilados y gremios empresariales, con el fin de evaluar alternativas viables al proyecto de Ley 226, el cual propone ampliar los descuentos a jubilados y pensionados.

La semana pasada, luego de culminar el primer encuentro, el dirigente gremial Guillermo Cortés calificó la reunión con el presidente como fructífera y confirmó que la iniciativa legislativa continúa en etapa de análisis. Cortés señaló que las conversaciones buscan consolidar una propuesta que garantice beneficios sostenibles para los adultos mayores del país.

Por su parte, la representación de la Federación de Cámaras de Comercio de Panamá (Fedecámaras) agradeció la convocatoria del Órgano Ejecutivo y enfatizó la importancia de ponderar las solicitudes de los beneficiarios con la capacidad operativa de los comercios y farmacias del país.

Asimismo, el presidente José Raúl Mulino, confirmó el avance de las mesas de trabajo en las que también participa la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), con la meta de consensuar un texto definitivo que atienda las pretensiones de los sectores involucrados.

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