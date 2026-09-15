Gobierno, jubilados y empresarios retoman diálogo sobre descuentos

Este martes 15 de septiembre se lleva a cabo la segunda reunión entre autoridades del Gobierno Nacional, representantes de las organizaciones de jubilados y gremios empresariales, con el fin de evaluar alternativas viables al proyecto de Ley 226, el cual propone ampliar los descuentos a jubilados y pensionados.
Por su parte, la representación de la Federación de Cámaras de Comercio de Panamá (Fedecámaras) agradeció la convocatoria del Órgano Ejecutivo y enfatizó la importancia de ponderar las solicitudes de los beneficiarios con la capacidad operativa de los comercios y farmacias del país.
Asimismo, el presidente José Raúl Mulino, confirmó el avance de las mesas de trabajo en las que también participa la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), con la meta de consensuar un texto definitivo que atienda las pretensiones de los sectores involucrados.