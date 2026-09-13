Panamá Debate Abierto Dominical -

Análisis de las reformas electorales, política, beneficios para jubilados y el Canal de Panamá

Este domingo en Debate Abierto conversamos sobre los cambios propuestos en las reformas electorales, con Javier Ordinola, especialista en asuntos electorales y Boris Barrios, exfiscal electoral. También el economista Francisco Bustamante evaluó las propuestas de aumentar los beneficios a los jubilados. Por su parte, los diputados Yamireliz Chong de Vamos, Luis Eduardo Camacho, de Realizando Metas y Javier Sucre, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), abordaron temas de política y la discusión del Presupuesto General del Estado y la asignación a las distintas instituciones. A su vez, el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, brindó un balance de los proyectos que ejecuta el Canal de Panamá, y retos de la institución en los próximos años.