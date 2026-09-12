¡No existe doble cobro! Sonda aclara dudas sobre el nuevo sistema del Metro y Metrobús

La empresa Sonda S.A. aclaró que el nuevo sistema de cobro en el Metro de Panamá y el Metrobús no está realizando dobles cobros a los usuarios, sino que se requiere validar la tarjeta al finalizar el trayecto para ver reflejado el saldo real.

Guía para verificar el saldo y evitar confusiones en el sistema de transporte:

Ingreso a la unidad o estación: Al abordar el bus o pasar por el torniquete del Metro, aproxime su tarjeta al lector para ingresar. La pantalla mostrará el saldo disponible en ese momento, sin aplicar aún el descuento de la tarifa.

Validación al salir: Al finalizar el viaje, acerque nuevamente la tarjeta al torniquete de salida o al validador del bus. En este paso se aplicará el cobro correspondiente y se mostrará el saldo final actualizado.

Consulta de saldo: Para verificar el saldo restante en cualquier momento, utilice las máquinas de recarga en las estaciones o la aplicación móvil A2-20.

¿Tienes dudas sobre cómo funciona el nuevo sistema de cobro en el Metro?



Conoce cómo se valida el saldo y cómo se realiza el cobro al finalizar tu recorrido.



Puntos clave para nuestros usuarios:

• Las tarifas del pasaje se mantienen sin cambios.

• Al ingresar, se valida… pic.twitter.com/y9WqhVsjLv — El Metro de Panamá (@elmetrodepanama) September 9, 2026

Aplicación A2 -20 del Metro de Panamá

El Metro de Panamá informó que ya se encuentra disponible para su descarga la aplicación A2-20, la cual permite consultar el saldo y recargar la tarjeta de viaje utilizada en el sistema de transporte integrado (Metro y Metrobús).

La herramienta, desarrollada por la empresa Sonda S.A., se puede obtener de forma gratuita a través de las tiendas virtuales de iOS y Android. Además de facilitar la acreditación de saldo, la aplicación permite a los usuarios verificar el registro de sus transacciones y corroborar el cobro correcto de los pasajes.

Paso a paso para utilizar la aplicación de recarga

Para acceder a este servicio y completar la transacción, el usuario debe seguir estas instrucciones: