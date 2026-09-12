Panamá Nacionales -  12 de septiembre de 2026 - 18:33

¡No existe doble cobro! Sonda aclara dudas sobre el nuevo sistema del Metro y Metrobús

La empresa Sonda S.A. aclaró cómo funciona el nuevo sistema de cobro en el Metro de Panamá y el Metrobús.

Sonda aclara dudas sobre el nuevo sistema del Metro y Metrobús.

Sonda aclara dudas sobre el nuevo sistema del Metro y Metrobús.

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Ana Canto
Por Ana Canto

La empresa Sonda S.A. aclaró que el nuevo sistema de cobro en el Metro de Panamá y el Metrobús no está realizando dobles cobros a los usuarios, sino que se requiere validar la tarjeta al finalizar el trayecto para ver reflejado el saldo real.

Guía para verificar el saldo y evitar confusiones en el sistema de transporte:

  • Ingreso a la unidad o estación: Al abordar el bus o pasar por el torniquete del Metro, aproxime su tarjeta al lector para ingresar. La pantalla mostrará el saldo disponible en ese momento, sin aplicar aún el descuento de la tarifa.

  • Validación al salir: Al finalizar el viaje, acerque nuevamente la tarjeta al torniquete de salida o al validador del bus. En este paso se aplicará el cobro correspondiente y se mostrará el saldo final actualizado.

  • Consulta de saldo: Para verificar el saldo restante en cualquier momento, utilice las máquinas de recarga en las estaciones o la aplicación móvil A2-20.

Aplicación A2 -20 del Metro de Panamá

El Metro de Panamá informó que ya se encuentra disponible para su descarga la aplicación A2-20, la cual permite consultar el saldo y recargar la tarjeta de viaje utilizada en el sistema de transporte integrado (Metro y Metrobús).

La herramienta, desarrollada por la empresa Sonda S.A., se puede obtener de forma gratuita a través de las tiendas virtuales de iOS y Android. Además de facilitar la acreditación de saldo, la aplicación permite a los usuarios verificar el registro de sus transacciones y corroborar el cobro correcto de los pasajes.

Paso a paso para utilizar la aplicación de recarga

Para acceder a este servicio y completar la transacción, el usuario debe seguir estas instrucciones:

  • Descarga: Ingresar a las tiendas virtuales App Store o Play Store y escribir el nombre de la aplicación (A2-20) en el buscador.

  • Ingreso: Abrir la aplicación en el dispositivo móvil para acceder a la pantalla principal.

  • Gestión: Seleccionar la función requerida, ya sea la consulta de saldo o la opción de recarga mediante Yappy. La recarga es automática y no será necesario activarla.

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