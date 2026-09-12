¡No existe doble cobro! Sonda aclara dudas sobre el nuevo sistema del Metro y Metrobús

La empresa Sonda S.A. aclaró que el nuevo sistema de cobro en el Metro de Panamá y el Metrobús no está realizando dobles cobros a los usuarios, sino que se requiere validar la tarjeta al finalizar el trayecto para ver reflejado el saldo real.
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Ingreso a la unidad o estación: Al abordar el bus o pasar por el torniquete del Metro, aproxime su tarjeta al lector para ingresar. La pantalla mostrará el saldo disponible en ese momento, sin aplicar aún el descuento de la tarifa.
Validación al salir: Al finalizar el viaje, acerque nuevamente la tarjeta al torniquete de salida o al validador del bus. En este paso se aplicará el cobro correspondiente y se mostrará el saldo final actualizado.
Consulta de saldo: Para verificar el saldo restante en cualquier momento, utilice las máquinas de recarga en las estaciones o la aplicación móvil A2-20.
Aplicación A2 -20 del Metro de Panamá
El Metro de Panamá informó que ya se encuentra disponible para su descarga la aplicación A2-20, la cual permite consultar el saldo y recargar la tarjeta de viaje utilizada en el sistema de transporte integrado (Metro y Metrobús).
La herramienta, desarrollada por la empresa Sonda S.A., se puede obtener de forma gratuita a través de las tiendas virtuales de iOS y Android. Además de facilitar la acreditación de saldo, la aplicación permite a los usuarios verificar el registro de sus transacciones y corroborar el cobro correcto de los pasajes.
Paso a paso para utilizar la aplicación de recarga
Para acceder a este servicio y completar la transacción, el usuario debe seguir estas instrucciones:
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Descarga: Ingresar a las tiendas virtuales App Store o Play Store y escribir el nombre de la aplicación (A2-20) en el buscador.
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Ingreso: Abrir la aplicación en el dispositivo móvil para acceder a la pantalla principal.
Gestión: Seleccionar la función requerida, ya sea la consulta de saldo o la opción de recarga mediante Yappy. La recarga es automática y no será necesario activarla.