Mingob publica cronograma para la compra el línea de artículos para privados de libertad.

El Ministerio de Gobierno ( Mingob ) publicó el cronograma oficial por centro penitenciario para la compra de artículos permitidos para la población privada de libertad, proceso que se gestionará mediante la plataforma TiendaPenitenciaria.com .

Esta iniciativa busca eliminar las filas, reducir el uso de dinero en efectivo en las instalaciones carcelarias y reforzar los controles de seguridad.

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La medida está respaldada por la Resolución N.° 145-R-142 del 11 de septiembre de 2026, la cual autoriza y regula la adquisición y entrega de insumos básicos para las personas recluidas en los centros penitenciarios La Joyita, La Joya, La Nueva Joya, El Renacer, Tinajitas y La Esmeralda.

Condiciones de nuevo método de compras para privados de libertad

Como parte del nuevo esquema, se establecieron las siguientes condiciones operativas:

Límite de compra: Cada privado de libertad tendrá un tope de compra semanal de hasta 60 dólares.

Insumos especiales: Se contempla el suministro de colchonetas, toallas, sábanas y alimentos aptos para personas con cuadros médicos como la diabetes.

Horarios y plataforma: Se procurará mantener de manera temporal los horarios habituales de entrega. Actualmente, el servicio operará mediante una plataforma contratada previamente, mientras el Gobierno prepara los pliegos para una futura licitación pública.

Proyección nacional: Se prevé llevar este mecanismo a todos los centros penitenciarios del país de forma gradual para inicios de 2027.