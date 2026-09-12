Desfile en Arraiján hoy: conoce la ruta y las bandas de música participantes

La Alcaldía de Arraiján invitó a residentes y visitantes a participar en el desfile conmemorativo por el 171.° aniversario de fundación del distrito, que se llevará a cabo este sábado 12 de septiembre.
Bandas participantes:
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Institucionales y agrupaciones culturales:
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Policía Municipal
Festival del Manito Ocueño
Academia de Danza Nander Gómez
Massar Gu Galú
Bellezas Indígenas
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Centros educativos:
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C.E. Santa Clara
C.E.B.G. Bilingüe Residencial Vacamonte
Centro Bilingüe Vista Alegre
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Bandas independientes:
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Banda Independiente del Este
Banda Más de Vencedores
Banda Bethel
Niño Jesús de Praga
Banda Éxodo
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