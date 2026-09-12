Arraiján Nacionales -  12 de septiembre de 2026 - 11:47

Desfile en Arraiján hoy: conoce la ruta y las bandas de música participantes

La Alcaldía de Arraiján invitó a residentes y visitantes a participar en el desfile conmemorativo por el 171.° aniversario de fundación.

Desfile en Arraiján por sus 171 aniversario.

Desfile en Arraiján por sus 171 aniversario.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Alcaldía de Arraiján invitó a residentes y visitantes a participar en el desfile conmemorativo por el 171.° aniversario de fundación del distrito, que se llevará a cabo este sábado 12 de septiembre.

La ruta trazada iniciará en el Minisúper Sofía y culminará en el parque Altos del Tecal.

Bandas participantes:

  • Institucionales y agrupaciones culturales:

    • Policía Municipal

    • Festival del Manito Ocueño

    • Academia de Danza Nander Gómez

    • Massar Gu Galú

    • Bellezas Indígenas

  • Centros educativos:

    • C.E. Santa Clara

    • C.E.B.G. Bilingüe Residencial Vacamonte

    • Centro Bilingüe Vista Alegre

  • Bandas independientes:

    • Banda Independiente del Este

    • Banda Más de Vencedores

    • Banda Bethel

    • Niño Jesús de Praga

    • Banda Éxodo

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