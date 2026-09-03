Radiología de la Policlínica de Arraiján atendió a 3,855 pacientes en agosto.

La atención oportuna y el diagnóstico preciso de enfermedades continúan reforzándose en el distrito de Arraiján. Durante el mes de agosto, el Departamento de Radiología Médica de la Policlínica Dr. Blas Daniel Gómez Chetro realizó 5,315 estudios especializados, los cuales beneficiaron de forma directa a 3,855 pacientes.
El licenciado Erasmo Bethancourt, jefe técnico del área, destacó que el departamento mantiene activa la oferta de exámenes de alta prioridad, entre ellos mamografías y ultrasonidos.
Requisitos para tramitar citas de radiología:
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Documentación requerida: Presentar la orden médica vigente expedida por el especialista o médico tratante.
Lugar de atención: Acudir a la Policlínica Dr. Blas Daniel Gómez Chetro.
Horario de atención: De lunes a viernes, en un rango de 6:00 a. m. a 2:30 p. m.