Panamá Nacionales -  3 de septiembre de 2026 - 16:17

Radiología de la Policlínica de Arraiján atendió a 3,855 pacientes en agosto

Las pruebas radiológicas de la Policlínica de Arraiján resultan clave para que el personal médico detecte a tiempo diversos tipos de lesiones y padecimientos.

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Radiología de la Policlínica de Arraiján atendió a 3,855 pacientes en agosto.

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Ana Canto
Por Ana Canto

La atención oportuna y el diagnóstico preciso de enfermedades continúan reforzándose en el distrito de Arraiján. Durante el mes de agosto, el Departamento de Radiología Médica de la Policlínica Dr. Blas Daniel Gómez Chetro realizó 5,315 estudios especializados, los cuales beneficiaron de forma directa a 3,855 pacientes.

Las pruebas radiológicas resultan clave para que el personal médico detecte a tiempo diversos tipos de lesiones y padecimientos. Según el informe estadístico de la unidad, la radiología convencional encabezó la demanda de la población con 4,294 exámenes realizados.

El licenciado Erasmo Bethancourt, jefe técnico del área, destacó que el departamento mantiene activa la oferta de exámenes de alta prioridad, entre ellos mamografías y ultrasonidos.

Requisitos para tramitar citas de radiología:

  • Documentación requerida: Presentar la orden médica vigente expedida por el especialista o médico tratante.

  • Lugar de atención: Acudir a la Policlínica Dr. Blas Daniel Gómez Chetro.

  • Horario de atención: De lunes a viernes, en un rango de 6:00 a. m. a 2:30 p. m.

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