Combustible en Panamá: aprueban B/.26.3 millones para estabilizar parcialmente su precio

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó un traslado de partida por B/.26.3 millones destinado a fortalecer el mecanismo temporal de estabilización parcial del precio de los combustibles en Panamá. La sustentación estuvo a cargo de la viceministra de Economía, Eida Gabriela Sáiz, quien explicó que la medida busca mitigar el impacto que tienen los aumentos internacionales de los combustibles sobre diferentes sectores de la economía nacional.
Contenido de interés: Gasolina y diésel: estos son los precios por localidad que regirán desde el viernes 4 de septiembre.
Combustible en Panamá: ¿A quiénes busca beneficiar?
De acuerdo con el MEF, la medida está dirigida a reducir el impacto del aumento de los combustibles en sectores como:
- Transporte público
- Transporte de carga
- Transporte colegial
- Pesca artesanal
El objetivo es administrar el efecto de los precios internacionales y contribuir a proteger el bolsillo de las familias panameñas.
Panamá depende de las importaciones de combustible
Durante la sustentación, Sáiz destacó que Panamá es especialmente vulnerable a las variaciones de los precios internacionales debido a que importa prácticamente el 100% del combustible que consume.
Por esta razón, el Gobierno implementó un mecanismo temporal y flexible que permite amortiguar los efectos de los aumentos internacionales y evitar que estos lleguen de forma inmediata y plena al mercado nacional.
Con el traslado de partida aprobado, se busca fortalecer la capacidad financiera de este mecanismo mientras persistan las presiones externas sobre los precios de los combustibles.