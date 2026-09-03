Combustible en Panamá: aprueban B/.26.3 millones para estabilizar parcialmente su precio

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó un traslado de partida por B/.26.3 millones destinado a fortalecer el mecanismo temporal de estabilización parcial del precio de los combustibles en Panamá. La sustentación estuvo a cargo de la viceministra de Economía, Eida Gabriela Sáiz, quien explicó que la medida busca mitigar el impacto que tienen los aumentos internacionales de los combustibles sobre diferentes sectores de la economía nacional.

El mecanismo fue establecido por el Consejo de Gabinete , a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con el objetivo de evitar que las variaciones internacionales se trasladen de manera inmediata y completa a los precios internos.

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Combustible en Panamá: ¿A quiénes busca beneficiar?

De acuerdo con el MEF, la medida está dirigida a reducir el impacto del aumento de los combustibles en sectores como:

Transporte público

Transporte de carga

Transporte colegial

Pesca artesanal

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó un traslado de partida por B/.26.3 millones para fortalecer el mecanismo temporal de estabilización parcial del precio del combustible, sustentado por la viceministra de Economía, Eida Gabriela Sáiz.



Durante su… pic.twitter.com/SSky4898fp — Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) September 3, 2026

El objetivo es administrar el efecto de los precios internacionales y contribuir a proteger el bolsillo de las familias panameñas.

Panamá depende de las importaciones de combustible

Durante la sustentación, Sáiz destacó que Panamá es especialmente vulnerable a las variaciones de los precios internacionales debido a que importa prácticamente el 100% del combustible que consume.

Por esta razón, el Gobierno implementó un mecanismo temporal y flexible que permite amortiguar los efectos de los aumentos internacionales y evitar que estos lleguen de forma inmediata y plena al mercado nacional.

Con el traslado de partida aprobado, se busca fortalecer la capacidad financiera de este mecanismo mientras persistan las presiones externas sobre los precios de los combustibles.