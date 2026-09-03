Metro de Panamá adjudica el proyecto del Teleférico de Panamá y San Miguelito por B/.255.1 millones

El Metro de Panamá adjudicó el proyecto del Teleférico de Panamá y San Miguelito a la empresa Doppelmayr Panamá Corp. por un monto de B/. 255 163 788.03, según se anunció este jueves.
Asimismo, el contrato contempla una opción de mantenimiento y la contratación incluye el diseño, los estudios complementarios, la construcción, el suministro, la fabricación, la instalación y la integración del sistema, así como las pruebas, certificación, puesta en marcha y entrega operativa del proyecto.
La iniciativa busca desarrollar una nueva alternativa de transporte público orientada a mejorar la movilidad y fortalecer la conectividad entre los distritos de Panamá y San Miguelito con la red del Metro. La obra comprende aproximadamente 6.6 kilómetros de recorrido y seis estaciones, con una conexión a la Línea 2 en la estación Cincuentenario que se extenderá hasta la intersección de la vía Cincuentenario con la vía España.