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Sonda responde a inconvenientes con el nuevo sistema de cobro en el Metro y Metrobús

Víctor Betancourt, gerente general de Sonda, explicó por qué se tomó la decisión de hacer un cambio en el validador de tarjetas para utilizar el Metro de Panamá y los metrobuses, y cómo se realiza ahora el cobro y la manera en que se refleja el saldo. Detalló que se migraron más de 4 millones de tarjetas al sistema moderno durante el fin de semana, y se trabaja para garantizar la fluidez en las horas pico.