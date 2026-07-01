MiBus explica cómo funcionará el sistema de pago con los nuevos validadores de Sonda

MiBus emite aviso sobre el pago con los nuevos validadores de Sonda

MiBus emitió un aviso dirigido a los usuarios del transporte público ante la implementación de los nuevos validadores de pago instalados por Sonda Panamá, empresa encargada del sistema de recaudo.

La modernización tecnológica ya se encuentra en marcha en la flota de buses y, durante esta etapa de adaptación, las autoridades recomendaron seguir una serie de medidas para evitar inconvenientes al momento de pagar el pasaje.

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MiBus: ¿Qué deben hacer los usuarios?

MiBus explicó que los nuevos equipos pueden presentar tiempos de respuesta diferentes a los de los validadores anteriores, por lo que pidió a los pasajeros seguir estas recomendaciones:

Pase la tarjeta una sola vez

Los nuevos validadores pueden tardar unos segundos en procesar la transacción. Por ello, solo debe acercar la tarjeta una vez y verificar de inmediato si el torniquete se ha desbloqueado antes de volver a intentarlo.

Evite pasar la tarjeta nuevamente

La empresa advirtió que repetir la validación antes de comprobar si el torniquete se liberó podría generar transacciones no deseadas o cobros adicionales.

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La recomendación es empujar primero el torniquete y únicamente volver a validar la tarjeta si realmente el acceso no fue habilitado.

¿Qué hacer si detecta un problema con el saldo?

En caso de presentar dudas o inconsistencias con el saldo descontado, MiBus solicitó a los usuarios reportar la situación a través de sus canales de atención digital.

Para facilitar la atención del caso, será necesario proporcionar el número del bus, información que permitirá canalizar el reporte con Sonda Panamá, responsable del sistema de recaudo.

Continúa la modernización del sistema

MiBus informó que el equipo técnico de Sonda mantiene un monitoreo permanente de la implementación de los nuevos validadores en la flota de buses para corregir cualquier incidencia que pueda surgir durante esta fase de transición.

La empresa también agradeció la comprensión y colaboración de los usuarios mientras avanza este proceso de modernización tecnológica impulsado por las autoridades del transporte público.

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