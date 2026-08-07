MiBus incorpora cinco buses eléctricos a la ruta del Casco Antiguo

La ruta del Casco Antiguo cuenta desde este viernes con cinco nuevos buses 100% eléctricos de MiBus, como parte de la estrategia del Gobierno Nacional para modernizar el transporte público, promover el turismo y reducir el impacto ambiental.

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, realizó un recorrido inaugural en una de estas unidades, acompañado por el gerente de MiBus, Carlos Sánchez Fábrega, y el subadministrador de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Jorge Correa.

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El recorrido se inició en el patio central de MiBus, en El Chorrillo, y culminó en las inmediaciones del Palacio de Las Garzas.

“Este es un paso significativo hacia la modernización del transporte público y el desarrollo sostenible de nuestro país”, destacó Orillac. “Este es un paso significativo hacia la modernización del transporte público y el desarrollo sostenible de nuestro país”, destacó Orillac.

El ministro resaltó que los nuevos autobuses cuentan con un diseño moderno, mayor capacidad, desplazamiento silencioso, climatización y condiciones orientadas a ofrecer mayor comodidad y seguridad a los pasajeros.

¿Cuántos pasajeros pueden transportar los nuevos buses eléctricos?

Los nuevos buses, de la marca Yutong, tienen capacidad para más de 60 pasajeros, incluidos 19 asientos.

Cada unidad cuenta además con siete cámaras de seguridad, ubicadas tanto en el interior del vehículo como en el exterior, para reforzar la seguridad durante el recorrido.

Al tratarse de vehículos 100% eléctricos, las unidades funcionan sin emisiones directas y generan menos ruido que los autobuses convencionales.

MiBus incorporará 60 buses eléctricos más

El gerente de MiBus, Carlos Sánchez Fábrega, informó que próximamente se incorporarán 60 nuevos buses eléctricos a la flota de la empresa.

La denominada Ruta Verde, que conecta el Casco Antiguo con importantes puntos turísticos del centro de la ciudad de Panamá, representa el primer paso de una estrategia que busca que el 30% de la flota de MiBus sea eléctrica para finales de esta década.

La iniciativa también busca facilitar la movilidad de residentes y turistas que recorren el Casco Antiguo y otros atractivos del centro de la capital.

Por su parte, el subadministrador de la ATTT, Jorge Correa, destacó que los nuevos vehículos permitirán mejorar la experiencia de quienes visitan Panamá y facilitar su desplazamiento hacia espacios de interés histórico, cultural y turístico.

Durante la actividad, Orillac reconoció además la labor de los más de 5 mil trabajadores de MiBus y aseguró que el Gobierno Nacional continuará acompañando el proceso de modernización y mejoramiento del transporte público.