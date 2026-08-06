Panamá Nacionales -  6 de agosto de 2026 - 15:42

Agroferias del IMA para el viernes 7 y sábado 8 de agosto: consulta los lugares y horarios

El IMA publicó las Agroferias disponibles para este viernes 7 y sábado 8 de agosto. Conozca los lugares, horarios y dónde se venderá el arroz.

Agroferias del IMA: hora y lugares. 

Agroferias del IMA: hora y lugares. 

IMA

La institución indicó que todas las ventas iniciarán a las 8:00 a.m.

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Agroferias del IMA - viernes 7 de agosto

Chiriquí

  • Cancha de la Escuela de California, distrito de Tierras Altas.

Coclé

  • Junta Local #1 de San Miguel Centro, en Candelario Ovalle, distrito de Penonomé.

Panamá Oeste

  • El Cruce de Aguacate, en El Cacao, distrito de Capira.

Veraguas

  • Casa Local de San José, en Soná cabecera, distrito de Soná.
  • Comunidad de Los Panamaitos, en San José, distrito de Calobre.

Colón

  • Predios se La Junta Comunal de Cristóbal, distrito de Colón.

Darién

  • Junta Comunal de Santa Fe, distrito de Santa Fe.

Los Santos

  • Cancha Municipal de Agua Buena, distrito de Los Santos.

Panamá Este

  • Cancha de Loma del Río, en el distrito de Chepo.

Agroferias del IMA - sábado 8 de agosto

Panamá Oeste

  • Estadio Mariano Rivera, corregimiento de Playa Leona, distrito de La Chorrera.

Comarca Ngäbe Buglé

  • Predios de la Agrodistribuidora del IMA, distrito de Kankintú.

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