Agroferias del IMA para el viernes 7 y sábado 8 de agosto: consulta los lugares y horarios

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que este viernes 7 y sábado 8 de agosto desarrollará las Agroferias en distintos puntos del país, con el objetivo de ofrecer alimentos de la canasta básica a precios accesibles para la población.
Contenido de interés:Agroferias del IMA vuelven el lunes 3 de agosto: consulta los lugares y horarios
Agroferias del IMA - viernes 7 de agosto
Chiriquí
- Cancha de la Escuela de California, distrito de Tierras Altas.
Coclé
- Junta Local #1 de San Miguel Centro, en Candelario Ovalle, distrito de Penonomé.
Panamá Oeste
- El Cruce de Aguacate, en El Cacao, distrito de Capira.
Veraguas
- Casa Local de San José, en Soná cabecera, distrito de Soná.
- Comunidad de Los Panamaitos, en San José, distrito de Calobre.
Colón
- Predios se La Junta Comunal de Cristóbal, distrito de Colón.
Darién
- Junta Comunal de Santa Fe, distrito de Santa Fe.
Los Santos
- Cancha Municipal de Agua Buena, distrito de Los Santos.
Panamá Este
- Cancha de Loma del Río, en el distrito de Chepo.
Agroferias del IMA - sábado 8 de agosto
Panamá Oeste
- Estadio Mariano Rivera, corregimiento de Playa Leona, distrito de La Chorrera.
Comarca Ngäbe Buglé
- Predios de la Agrodistribuidora del IMA, distrito de Kankintú.