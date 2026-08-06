Condenan a dos personas a 8 años de prisión tras incautación de 785 paquetes de droga

Dos personas fueron condenadas a 96 meses de prisión , equivalentes a ocho años, por delitos relacionados con drogas, luego de alcanzar acuerdos de pena durante una audiencia judicial.

Además de la pena principal, el tribunal estableció para cada condenado una multa accesoria de B/.200.00 , que deberá ser pagada en un periodo de 12 meses una vez cumplida la pena de prisión.

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De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación (PGN), durante una audiencia de solicitudes múltiples, el Tribunal de Garantías también ordenó la detención provisional de un tercer imputado relacionado con este caso.

Operación Centauro permitió incautar 785 paquetes

Dos personas fueron condenadas a 96 meses de prisión por delitos relacionados con drogas, y se estableció una multa accesoria de B/.200.00 pagaderos en doce meses una vez cumplida la pena principal, tras lograr acuerdos de pena.



La @PGN_PANAMA añade que además, durante la… pic.twitter.com/CVf5JLJBTS — Telemetro Reporta (@TReporta) August 6, 2026

Las tres personas fueron aprehendidas durante la Operación Centauro, desarrollada en el corregimiento de 24 de Diciembre, en Panamá Este.

Durante el operativo, las autoridades lograron incautar 785 paquetes con sustancias ilícitas, que eran transportados en un vehículo de carga liviana.

El caso fue llevado ante las autoridades judiciales, donde dos de los implicados aceptaron acuerdos de pena que derivaron en la condena de 96 meses de prisión.

Mientras tanto, para el tercer imputado, el Tribunal de Garantías estableció la medida cautelar de detención provisional, mientras continúa el proceso judicial correspondiente.