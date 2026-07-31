Condenan a 50 años de prisión a hombre por violación de sus dos hijas y una hijastra

El Tribunal de Juicio Oral del Primer Circuito Judicial de Panamá condenó a un hombre a 50 años de prisión tras declararlo penalmente responsable por los delitos de violación agravada, actos libidinosos agravados y corrupción de menores de edad, en perjuicio de dos hijas biológicas y una hijastra. Los hechos se dieron entre los años 2018 y 2024, en el corregimiento de El Chorrillo, cuando las víctimas tenían entre 10 y 17 años.

La decisión fue adoptada de manera unánime mediante la Sentencia N.° 221/TJ-J, dictada el 30 de julio de 2026, por el Tribunal integrado por los jueces Aldo A. Johnson, presidente; Francisco Esquivel, juez relator; y Viterbo Quintero, tercer juez.

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Tribunal encontró responsabilidad penal

Tras valorar las pruebas presentadas durante el juicio oral, celebrado del 6 al 16 de julio de 2026, el Tribunal concluyó que el acusado era penalmente responsable de los delitos imputados y le impuso la pena máxima de 50 años de prisión.

Tribunal de Juicio condena a 50 años de prisión a un ciudadano por delitos sexuales y corrupción de menores de edad.



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Además de la condena principal, los jueces ordenaron como pena accesoria la inhabilitación por 50 años, una vez cumplida la pena de prisión, para ejercer cargos, oficios o profesiones en lugares donde concurran habitualmente personas menores de edad, como:

Centros educativos.

Parvularios.

Campos y centros deportivos.

Áreas aledañas a estos establecimientos.

Esta medida fue adoptada conforme a lo establecido en los artículos 174, 175, 177 y 179 del Código Penal.

Hombre deberá indemnizar a las víctimas

En el ámbito civil, el Tribunal acogió la solicitud presentada por la querella coadyuvante y condenó al sancionado al pago de B/.30,000 por concepto de daño moral.

La indemnización será distribuida entre las tres víctimas, correspondiendo B/.10,000 para cada una.

Será incluido en el Registro Oficial de Ofensores Sexuales

Un hombre de 44 años fue condenado a 50 años de prisión, la pena máxima en Panamá, por delitos sexuales en perjuicio de dos hijas biológicas y una hijastra.

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Como parte de las medidas complementarias, el fallo ordenó remitir copia de la sentencia al Gabinete de Archivos e Identificación Personal de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) para incorporar al condenado al Sistema Nacional de Registro Oficial de Ofensores Sexuales, conforme a la Ley 244 de 13 de octubre de 2021.

Asimismo, el Tribunal dispuso notificar a la Dirección Institucional de Asuntos de Seguridad Pública (DIASP), levantar las medidas cautelares vigentes y remitir el expediente al Juez de Cumplimiento, encargado de supervisar la ejecución de la sanción impuesta.