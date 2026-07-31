Hospital del Niño mantiene 20 pacientes por virus respiratorios; autoridades llaman a la calma

El Hospital del Niño mantiene actualmente 20 pacientes hospitalizados por complicaciones asociadas a virus respiratorios, informó el Ministerio de Salud, que también confirmó que en lo que va de 2026 se han registrado 13 defunciones de menores de entre un mes y dos años de edad relacionadas con este tipo de enfermedades.

La directora general de Salud Pública, Yelkis Gil, pidió a la población mantener la calma y aclaró que el virus sincitial respiratorio no es el único que está circulando en el país. La funcionaria explicó que las defunciones reportadas se encuentran distribuidas en diferentes regiones del territorio nacional y que continúan bajo análisis para determinar con precisión el agente causal en cada caso.

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Autoridades de salud invitan a completar esquema de vacunación

Según detalló, seis de las 13 defunciones presentan sospecha de influenza u otros virus, mientras que dos de esos seis podrían ser casos asociados al virus sincitial respiratorio. El resto continúa en proceso de investigación epidemiológica con los posibles contactos.

Las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a reforzar las medidas de prevención, especialmente en niños pequeños, entre ellas mantener al día el esquema de vacunación, evitar la exposición de menores a personas con síntomas respiratorios, practicar el lavado frecuente de manos y acudir de inmediato a un centro de salud ante signos de dificultad para respirar o fiebre persistente.