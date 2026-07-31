Así avanza el Cuarto Puente sobre el Canal: obra alcanza el 40 % y mantiene su meta para 2028

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que el Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá registra un 40 % de avance físico y mantiene 27 frentes de trabajo activos, donde se ejecutan de forma simultánea labores de construcción de pilas, columnas, cimentaciones y otras estructuras principales.

Como parte del seguimiento al proyecto, autoridades del MOP realizaron una gira técnica junto a profesionales, empresarios y representantes de diversos gremios de la ingeniería y la arquitectura para conocer el progreso de la megaobra.

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Excavaciones avanzan y el tablero principal iniciaría en 2027

En el frente de trabajo ubicado en Cerro Sosa, la excavación en roca se encuentra en su fase final y avanza conforme al cronograma establecido.

Con un avance físico del 40% y 27 frentes de trabajo activos, el proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, ejecuta de manera simultánea la construcción de pilas, columnas, cimentaciones y otras estructuras principales.



Esta semana autoridades del Ministerio de Obras… pic.twitter.com/ddJCxGrdQS — Telemetro Reporta (@TReporta) July 31, 2026

Las autoridades indicaron que la construcción del tablero principal del puente podría comenzar a mediados de 2027, mientras que la entrega de la obra se mantiene prevista para diciembre de 2028.

Durante el recorrido, el equipo técnico explicó el método constructivo utilizado y destacó que el Cuarto Puente es una de las obras de infraestructura e ingeniería más complejas que se desarrollan actualmente en la región.

Ajustes técnicos para reforzar la seguridad

El MOP informó que en la torre E28 se realizaron adecuaciones técnicas orientadas a fortalecer la seguridad y el desempeño estructural del puente.

La nueva infraestructura fue diseñada considerando las proyecciones de crecimiento del tránsito vehicular hasta el año 2045, con el objetivo de responder al aumento de la movilidad entre la ciudad de Panamá y Panamá Oeste.