Proyecto Vive la Riviera busca impulsar el turismo y el agro en Panamá Oeste y Coclé.

Para este viernes se contempla una reunión con las comisiones que trabajan en el proyecto «Vive la Riviera», el cual busca fortalecer el desarrollo turístico y agropecuario en la región.
El plan cuenta con el respaldo de entidades gubernamentales como la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y la Coordinación de Agroturismo del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) en la provincia de Panamá Oeste. En su fase inicial, la estrategia abarca los distritos de Penonomé, Antón, San Carlos y Chame, incluyendo la zona de El Valle de Antón, para impulsar el progreso económico de las distintas comunidades.
El avance y las oportunidades del proyecto se presentarán el próximo 14 de agosto durante la Mini Feria de Agroturismo, que se llevará a cabo en la ciudad de Panamá.