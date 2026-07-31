Proyecto Vive la Riviera busca impulsar el turismo y el agro en Panamá Oeste y Coclé.

Para este viernes se contempla una reunión con las comisiones que trabajan en el proyecto «Vive la Riviera», el cual busca fortalecer el desarrollo turístico y agropecuario en la región.

La iniciativa proyecta recibir, durante la temporada alta, un promedio de 50 000 visitantes a través del Aeropuerto Internacional Scarlett Martínez de Río Hato. Para ello, se articula una oferta integral de gastronomía, hospedaje, transporte y atractivos locales con el fin de garantizar una experiencia de calidad a los viajeros.

El plan cuenta con el respaldo de entidades gubernamentales como la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y la Coordinación de Agroturismo del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) en la provincia de Panamá Oeste. En su fase inicial, la estrategia abarca los distritos de Penonomé, Antón, San Carlos y Chame, incluyendo la zona de El Valle de Antón, para impulsar el progreso económico de las distintas comunidades.

El avance y las oportunidades del proyecto se presentarán el próximo 14 de agosto durante la Mini Feria de Agroturismo, que se llevará a cabo en la ciudad de Panamá.