¿Quién fue Omar Torrijos Herrera y cómo murió? El legado del líder de los Tratados Torrijos-Carter

Este 31 de julio, Panamá conmemora el 45.º aniversario del fallecimiento del general Omar Torrijos Herrera , una de las figuras más influyentes de la historia política del país y protagonista del proceso que condujo a la recuperación de la soberanía sobre el Canal de Panamá.

Torrijos murió el 31 de julio de 1981, a los 52 años, cuando la aeronave militar en la que viajaba se estrelló en el cerro Marta, en el distrito de Penonomé, provincia de Coclé. El accidente también causó la muerte de las demás personas que iban a bordo y marcó un punto de inflexión en la vida política nacional.

Te puede interesar: ¿Qué pasará con Puerto Barú? Consejo Provincial de Chiriquí pide a la Corte Suprema emitir un fallo

¿Quién fue Omar Torrijos Herrera?

Omar Torrijos Herrera fue un militar y líder político panameño que encabezó el Gobierno Revolucionario entre 1968 y 1981. Su nombre está estrechamente ligado a uno de los acontecimientos más importantes de la historia republicana: la negociación de los Tratados Torrijos-Carter, que establecieron el camino para la transferencia del Canal de Panamá a manos panameñas.

El 7 de septiembre de 1977, Torrijos y el entonces presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, firmaron los acuerdos que dispusieron la eliminación gradual de la antigua Zona del Canal y fijaron el 31 de diciembre de 1999 como la fecha para la transferencia total del Canal y de las áreas adyacentes a Panamá.

Este hecho es considerado uno de los mayores logros diplomáticos en la historia del país.

¿Cómo murió Omar Torrijos Herrera?

El 31 de julio de 1981, el avión militar en el que viajaba Torrijos se accidentó en el cerro Marta, en la provincia de Coclé.

El siniestro provocó la muerte del general y de los demás ocupantes de la aeronave. Desde entonces, las circunstancias del accidente han sido objeto de investigaciones, análisis históricos y diversas interpretaciones, aunque oficialmente se registró como un accidente aéreo.

El legado de Omar Torrijos

"Yo me quedé en Panamá, yo fui prácticamente la última generación que se quedó en la Facultad de Ciencias Agropecuarias en 1980. Así que esto nos trae a nosotros una reflexión interesante, pero sí el PRD nos ha tocado vivir altas y bajas como en cada familia panameña, por eso es… pic.twitter.com/5bS4nqb7GK — Telemetro Reporta (@TReporta) July 31, 2026

Durante el Gobierno Revolucionario también se impulsaron programas de desarrollo social, infraestructura, educación y apoyo al sector agropecuario.

Sus seguidores destacan estas iniciativas como parte de un proyecto de transformación nacional. En contraste, otros sectores mantienen críticas por el carácter militar del régimen y por las restricciones a las libertades políticas registradas durante ese período.

A 45 años de su fallecimiento, Omar Torrijos Herrera continúa siendo una figura de amplio debate en Panamá, pero su papel en la negociación de los Tratados del Canal lo mantiene como uno de los protagonistas de la historia contemporánea del país.

Cada 31 de julio, autoridades, organizaciones y ciudadanos realizan actos conmemorativos, especialmente en Coclé y en la ciudad de Panamá, para recordar su legado político e histórico.