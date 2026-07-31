Panamá Nacionales -  31 de julio de 2026 - 09:32

Vacaciones escolares 2026 en Panamá: fechas oficiales del MEDUCA

El Meduca confirmó las fechas de las vacaciones escolares del segundo trimestre. Conozca cuándo será el receso académico en las 16 regiones educativas.

Vacaciones escolares 2026 en Panamá

Vacaciones escolares 2026 en Panamá

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Educación (Meduca) estableció en el calendario escolar 2026 las fechas oficiales de las vacaciones del segundo trimestre, un periodo de receso que beneficiará a estudiantes y docentes de las 16 regiones educativas del país.

De acuerdo con el cronograma, las vacaciones se desarrollarán del lunes 7 al viernes 11 de septiembre de 2026. Tras este receso, las clases se reanudarán conforme al calendario académico vigente.

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MEDUCA: ¿Cuándo son las vacaciones escolares del segundo trimestre?

Según el calendario escolar del Meduca, el descanso académico será en las siguientes fechas:

  • Inicio de las vacaciones: lunes 7 de septiembre de 2026.
  • Fin de las vacaciones: viernes 11 de septiembre de 2026.

Este receso aplica para los centros educativos oficiales de las 16 regiones educativas del país.

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