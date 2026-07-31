Vacaciones escolares 2026 en Panamá: fechas oficiales del MEDUCA

El Ministerio de Educación (Meduca) estableció en el calendario escolar 2026 las fechas oficiales de las vacaciones del segundo trimestre, un periodo de receso que beneficiará a estudiantes y docentes de las 16 regiones educativas del país.
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MEDUCA: ¿Cuándo son las vacaciones escolares del segundo trimestre?
Según el calendario escolar del Meduca, el descanso académico será en las siguientes fechas:
- Inicio de las vacaciones: lunes 7 de septiembre de 2026.
- Fin de las vacaciones: viernes 11 de septiembre de 2026.
Este receso aplica para los centros educativos oficiales de las 16 regiones educativas del país.