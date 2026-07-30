San Miguelito celebra 56 años y lo celebra con un desfile: horario, lugar y bandas del desfile

Este jueves 30 de julio de 2026, el distrito de San Miguelito celebra el 56.º aniversario de su fundación, una fecha que será conmemorada con un gran desfile el próximo sábado 1 de agosto.
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Bandas independientes para la celebración de San Miguelito
- Bethel
- Éxodo
- Adolfo Gutiérrez
- San Miguel Arcángel
- GDO
- Belisario Porras
- El Hogar
Bandas escolares participantes
- Rubiano
- Nicolás del Rosario
- Santa Librada
- John Dewey
- Buen Pastor Cannan
- Pureza de María
- Bilingüe Cerro Viento
Además de estas delegaciones, otras bandas también formarán parte del desfile que recorrerá las calles de Paraíso para celebrar un nuevo aniversario del distrito.
Las autoridades invitaron a la ciudadanía a asistir junto a sus familias y disfrutar de esta actividad cívica y cultural que resalta la identidad, la historia y el orgullo de los habitantes de San Miguelito.