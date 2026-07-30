San Miguelito celebra 56 años y lo celebra con un desfile: horario, lugar y bandas del desfile

Este jueves 30 de julio de 2026, el distrito de San Miguelito celebra el 56.º aniversario de su fundación, una fecha que será conmemorada con un gran desfile el próximo sábado 1 de agosto.

La actividad se realizará a partir de las 2:00 p.m. en las calles de Paraíso, donde residentes y visitantes podrán disfrutar de una tarde llena de música, color y alegría con la participación de bandas escolares e independientes.

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Bandas independientes para la celebración de San Miguelito

Bethel

Éxodo

Adolfo Gutiérrez

San Miguel Arcángel

GDO

Belisario Porras

El Hogar

Bandas escolares participantes

Rubiano

Nicolás del Rosario

Santa Librada

John Dewey

Buen Pastor Cannan

Pureza de María

Bilingüe Cerro Viento

Además de estas delegaciones, otras bandas también formarán parte del desfile que recorrerá las calles de Paraíso para celebrar un nuevo aniversario del distrito.

Las autoridades invitaron a la ciudadanía a asistir junto a sus familias y disfrutar de esta actividad cívica y cultural que resalta la identidad, la historia y el orgullo de los habitantes de San Miguelito.