San Miguelito Nacionales -  30 de julio de 2026 - 11:17

San Miguelito celebra 56 años y lo celebra con un desfile: horario, lugar y bandas del desfile

El distrito de San Miguelito conmemora su 56 aniversario con un gran desfile, en el que participarán bandas escolares e independientes.

San Miguelito celebra 56 años. 

San Miguelito celebra 56 años. 

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María Hernández
Por María Hernández

Este jueves 30 de julio de 2026, el distrito de San Miguelito celebra el 56.º aniversario de su fundación, una fecha que será conmemorada con un gran desfile el próximo sábado 1 de agosto.

La actividad se realizará a partir de las 2:00 p.m. en las calles de Paraíso, donde residentes y visitantes podrán disfrutar de una tarde llena de música, color y alegría con la participación de bandas escolares e independientes.

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Bandas independientes para la celebración de San Miguelito

  • Bethel
  • Éxodo
  • Adolfo Gutiérrez
  • San Miguel Arcángel
  • GDO
  • Belisario Porras
  • El Hogar

Bandas escolares participantes

  • Rubiano
  • Nicolás del Rosario
  • Santa Librada
  • John Dewey
  • Buen Pastor Cannan
  • Pureza de María
  • Bilingüe Cerro Viento

Además de estas delegaciones, otras bandas también formarán parte del desfile que recorrerá las calles de Paraíso para celebrar un nuevo aniversario del distrito.

Las autoridades invitaron a la ciudadanía a asistir junto a sus familias y disfrutar de esta actividad cívica y cultural que resalta la identidad, la historia y el orgullo de los habitantes de San Miguelito.

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