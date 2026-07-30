Policía Nacional solicita ayuda para ubicar a alias "Kike", buscado por homicidio

Se solicita la colaboración de la ciudadanía con información que permita dar con la ubicación y aprehensión de Luis Enrique Ríos, alis “Kike”, requerido por su presunta vinculación al delito de homicidio doloso, ocurrido el 7 de junio de 2026, en el distrito de Arraiján. pic.twitter.com/DkRLPqWvCQ