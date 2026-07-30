PANAMÁ Nacionales -  30 de julio de 2026 - 11:08

Policía Nacional solicita ayuda para ubicar a alias "Kike", buscado por homicidio

La Policía Nacional solicita información para ubicar a alias Kike por su presunta vinculación en un homicidio en Arraiján.

Policía Nacional solicita ayuda para ubicar a alias Kike.

Policía Nacional solicita ayuda para ubicar a alias "Kike".

Ana Canto
Por Ana Canto

La Policía Nacional solicitó la colaboración de la ciudadanía para obtener información que permita ubicar y aprehender a Luis Enrique Ríos, alias Kike, requerido por su presunta vinculación con el delito de homicidio doloso, ocurrido el pasado 7 de junio de 2026 en el distrito de Arraiján.

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