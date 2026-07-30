La Policía Nacional solicitó la colaboración de la ciudadanía para obtener información que permita ubicar y aprehender a Luis Enrique Ríos, alias Kike, requerido por su presunta vinculación con el delito de homicidio doloso, ocurrido el pasado 7 de junio de 2026 en el distrito de Arraiján.
PANAMÁ Nacionales - 30 de julio de 2026 - 11:08
Policía Nacional solicita ayuda para ubicar a alias "Kike", buscado por homicidio
La Policía Nacional solicita información para ubicar a alias Kike por su presunta vinculación en un homicidio en Arraiján.
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